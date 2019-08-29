"Кому-то сняли трусики, кому-то лифчик": В Йошкар-Оле во время корпоратива мужчины начали открыто приставать к девушкам

Хот традиционным временем для корпоративов считается декабрь, когда все дружно готовятся встречать Новый год, в некоторых компаниях находят и другие поводы собраться коллективом. Вот и на одном из предприятий Йошкар-Олы решили провести корпоратив. При этом, весело было далеко не всем. Как рассказала одна из сотрудниц, мужчины слишком много начали себе позволять.

- У нас на работе намечался корпоратив, все его обсуждали почти 2 месяца (кто что будет пить, где будем отдыхать и т.д ) вот и настал тот день 24 августа. Начиналось как обычно нормально, ну а дальше просто ужас... Мужики так напились, что начали чуть ли не раздевать нас до гола, кому-то сняли трусики, кому-то лифчик. А я этого дико стесняюсь, так как сама я не фигурная там. И тут зам моего шефа, которому 52 года, начал ко мне лезть куда не надо, щупать и т.д. Потянул за платье и оно на мне лопнуло прям в доль всего шва, и я стою почти голая! Все начали орать как сумасшедшие: «О зря мы сало заказали, можно если что у нее взять», просто ужас. Я такими их никогда не видела вообще. Ну и в самом конце мне захотелось съесть мясо кабана и тот зам шефа говорит «Ты что каннибал? Своих хаваешь?». В общем уже ищу другое место работы, - написала девушка в соцсетях.

История жительницы столицы Марий Эл заинтересовала пользователей интернета. Они отметили, что на корпоративах подобное поведение некоторых сотрудников не редкость. Впрочем, это их не оправдывает.

"Что за работа, где такое поведение допустимо и позволительно...".

"Я считаю, что они должны перед тобой извиниться, так скажем, твои коллеги не имели права тебя оскорблять, у женщины красота не снаружи а внутри".

Нашлись, к слову, и те, кто даже позавидовал девушке. В остальном же, автору сообщения посоветовали не менять место работы, а продолжать трудиться в коллективе, назло некоторым сотрудникам.