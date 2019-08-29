Телеканал «Карусель» представляет Национальную детскую премию «Главные герои-2019»

30 августа 2019 года в Казани пройдёт церемония награждения Ежегодной национальной детской премии «Главные герои-2019». Организатором мероприятия выступает Общероссийский обязательный общедоступный телеканал для детей и юношества «Карусель»при поддержке Президента Республики Татарстан, Правительства Республики Татарстан и Администрации города Казани.

Премия «Главные герои» впервые состоялась в 2017 году, став ежегодной наградой, которая определяет предпочтения детской аудитории российского телевидения, выявляет лучшие проекты для детей, а также популяризирует качественный контент российского и зарубежного производства. Традиционно в голосовании принимают участие тысячи ребят со всей страны, а за церемонией награждения следят миллионы юных телезрителей.

В этом году престижная награда,присуждаемая исключительно детьми на основе общероссийского голосования, вновь найдёт своих героев. Лучшие проекты для детей российского и зарубежного производства, представленные на современном телевидении, кино- и анимационной индустрии будут определены в 13 номинациях. По результатам голосования определены тройки финалистов премии:

Главный российский анимационный фильм: «Принцесса и дракон», «Смешарики. Дежавю», «Три богатыря и Наследница престола»;

Главный зарубежный анимационный фильм: «Монстры на каникулах 3: Море зовёт», «Суперсемейка 2», «Ральф против интернета»;

Главные премьеры российских анимационных сериалов: «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Простоквашино», «Царевны»;

Главный российский анимационный сериал: «Барбоскины», «Сказочный патруль», «Три кота»;

Главный зарубежный анимационный сериал: «Дружба — это чудо», «Подружки-супергерои», «Щенячий патруль»;

Главная детская песня: анимационный сериал «Фиксики»: «Кто такие фиксики»,анимационный сериал «Царевны»: «Приглашают Царевны»,группа «Сказочный патруль»: «Сказочный патруль»;

Главный познавательный ТВ-проект: «Давайте рисовать!», «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ», «Микроистория»;

Главный развлекательный ТВ-проект: «Завтрак на ура!», «Король караоке», «Спокойной ночи, малыши!»;

Главный ведущий ТВ-программы: Антон Зорькин («С добрым утром, малыши!»),Диско-луч, актёр Сергей Смолин («Король караоке»),Каляка-Маляка, актёр Сергей Друзьяк («Давайте рисовать!»);

Главная ведущая ТВ-программы: Оксана Фёдорова («Спокойной ночи, малыши!»),Ольга Шелест («Лучшие друзья»),Тутта Ларсен («Завтрак на ура!»);

Главный юный ведущий: Марфа Колоскова («Завтрак на ура!»),Николь Плиева («Доктор Малышкина»),Саша Новиков («Дети герои»);

Главный российский анимационный герой: Алёнка («Сказочный патруль»), Роза («Барбоскины»),Юлий («Три богатыря и Наследница престола»);

Главный зарубежный анимационный герой: Маршал («Щенячий патруль»),Нелла («Нелла, отважная принцесса»),Флаттершай («Дружба — это чудо»).

В торжественной церемонии награждения примут участие все главные герои российских детей, среди них: любимые ведущие, юные звёзды, анимационные герои, популярные артисты.

Кроме премии «Главные герои» в Казани 30 августа пройдёт большой детский праздник с насыщенной культурной программой. Развлекательные мероприятия телеканала «Карусель» пройдут в парке «Белые Цветы» и Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Гостей ждут парад главных героев, за которых голосовала страна в течение последних месяцев; интерактивные площадки; песни; танцы и многое другое. Детский праздник станет частью большого празднования Дня Республики Татарстан и Дня города Казани, которые проходят в предпоследний день лета.

За праздником«Главные герои-2019» в Казани можно будет следить в эфире телеканала «Карусель» в этот же день — 30 августа, выйдет серия репортажей, посвящённых большому празднованию.

А церемонию награждения премии «Главные герои-2019»телезрители смогут увидеть 1 сентября 2019 года в 19:00.