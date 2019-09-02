На благо потребителей: «Сетевая компания» развивает работы под напряжением

Татарстанские энергетики десять лет назад стали активно переходить на проведение работ на линиях электропередач без отключения напряжения. Первые результаты уже достигнуты, и теперь система нуждается в новшествах законодательного уровня. Чтобы обменяться опытом с зарубежными коллегами и обсудить актуальные проблемы, в августе «Сетевая компания» провела в Болгарах международный симпозиум работ под напряжением. В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, специалисты электросетевых компаний со всего мира - из США, Китая, Австралии, Финляндии, Казахстана.

- Десятки тысяч работ выполняются нашими работниками, бригадами электромонтеров, которые работают без отключения оборудования. Нас увидели, увидели наш опыт работы, увидели, насколько близко мы работаем к потребителю, а это важно сегодня, - рассказал генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев.

Как итог только за счет внедрения технологий производительность труда в компании повышена на 14%, продолжительность плановых отключений за три года снизилась на 33%, частота плановых отключений снизилась за год на 23%. Акцент работ под напряжением в первую очередь делается на техническое обслуживание энергетического оборудования, своевременное устранение дефектов. При этом значительную долю занимают работы на линиях 0,4 кВ.

СВОЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

В «Сетевой компании», по словам Ильшата Фардиева, на протяжении 25 лет были бригады, работавшие на воздушных линиях под напряжением.

- Раньше такие работы проводили вынужденно, поскольку Казань была запитана по такой схеме, что линии не давали отключать. Сейчас данная проблема решена путем строительства новых линий и центров питания города. Однако саму бригаду, которая работает на напряжении 500 кВ, после этого мы сохранили, оснастили новой техникой, изучили мировой опыт, новые технологии и методы работы, - сказал он.

Ныне же, по словам Фардиева, современные требования к надежности, к подготовке персонала, взаимоотношения с потребителями потребовали пересмотреть подходы эксплуатации электрических сетей, и компания стала развивать это направление работы.

- Теперь бригады, которые могут работать под напряжением, есть в каждом районе Республики Татарстан, - подчеркнул он.

Первое обучение бригад РПН состоялось в 2009 году в тренировочном центре города Камышин, а в 2017 году «Сетевая компания» открыла свой образовательный центр в Заинске.

В настоящее время в заинском центре проходят обучение специалисты сетевых организаций из других регионов страны.

- Руководство «Сетевой компании» приняло решение о создании Центра работы под напряжением. Созданы по международным стандартам учебные классы и полигоны, разработаны программы производственных работ. Обучаем и руководителей, и непосредственно специалистов, работающих в электроустановках, - отметил в своем докладе директор образовательного центра Алмаз Галимов.

К обучению допускают специалистов с определенным багажом знаний и опытом работ. По словам Галимова, теория занимает минимальную часть занятий, 70 процентов времени ребята проводят на пяти учебных полигонах непосредственно с инструкторами. Экзамены проходят на действующих линиях электропередач, а по окончании учебы получают документы государственного образца.

- В 2017 году после обучения в центре впервые в России заменены дефектные опоры 0,4 и 10 кВ под напряжением. В 2018 году восстановлена бригада службы высоковольтных линий Казанских электрических сетей для работы под напряжением 500 кВ, - рассказал в рамках симпозиума заместитель генерального директора - технический директор компании Илшат Галимзянов. - Благодаря внедрению технологий сокращается количество операций по выводу линий на ремонт, сводится к нулю вероятность ошибок персонала.

За все время существования центра обучение в нем прошли более 1,9 тысячи человек.

Работу самого центра на высоком уровне в рамках симпозиума оценили зарубежные представители. В частности, подготовивший в 2016 году инструкторов для центра директор по безопасности и специализированному обучению компании SLTC (США) Тимоти Селф подчеркнул, что вдохновлен темпами развития центра.

- Мне было очень приятно видеть, как далеко продвинулись ребята, которых я обучал несколько лет назад, и рад, что ваше руководство обладает таким стратегическим видением, - сказал он.

Вместе с этим Тимоти Селф также предложил пути дальнейшего развития центра.

- Не надо зацикливаться и обучать действовать по строго установленному регламенту. Иначе в конечном итоге получим рабочую силу, которая не сможет думать вне рамок установленных процедур. Мы хотим, чтобы молодые работники следовали тем процедурам (регламентам), которые мы пишем. Но также надо обучать думать вне установленных рамок в случае непредвиденных ситуаций и разрабатывать свой рабочий план, поскольку для некоторых случаев невозможно разработать письменные инструкции, - сказал он.

НУЖНЫ ПРАВКИ В ЗАКОНЕ

В целом на сегодняшний день картина развития работ под напряжением крайне позитивна. Такая методология позволяет проводить необходимые работы, не затрагивая жизнь населения и предприятий, а также снижать финансовые и временные затраты на проведение необходимых манипуляций. В безопасности, как ни странно, остаются и сами энергетики, поскольку большинство несчастных случев происходит именно из-за невнимательности или несогласованности действий во время отключения электричества.

В это же время, как заметил Илшат Галимзянов, на сегодняшний день существует единственная основная проблема - отсутствие нормативно-технических документов, регламентирующих вопросы РПН.

- По результатам анализа разработаны стандарты и другая техническая документация. Для координации работ в области работ под напряжением в «Сетевой компании» в марте 2018 года заработал отдел работы под напряжением, который осуществляет организационно-техническое руководство филиалами компании в части работ под напряжением, а также является центром обсуждения проблем РПН, - сказал он.

В настоящее время «Сетевая компания» выступила с инициативой о внесении изменений в нормативные документы. Участники симпозиума отметили, что в случае внесения необходимых изменений в нормативно-техническую документацию работы под напряжением получат масштабное развитие по всей стране.

- Опыт Татарстана очень интересный. Мы считаем, что инициатива должна идти от компаний, работающих на полях, а мы как государственный орган должны помогать продвигать перспективные направления, - отметил начальник отдела технической политики и модернизации, департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Юрлов.

По итогам совместных усилий Министерства энергетики, «Сетевой компании», Министерства труда и других заинтересованных подразделений и организаций создан акт с указанием всех необходимых правок.Как отметил представитель Минэнерго России, необходимые одобрения получены, сейчас будут урегулированы последние моменты и мы приступим к дальнейшим шагам. Документ должен будет пройти публичное обсуждение и оценку минэкономразвития РФ.