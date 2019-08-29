«Единая Россия» провела 1500 уникальных Добрых Пикетов

Татарстанская «Единая Россия» провела в республике серию креативных акций, чтобы рассказать жителям о программе работы на следующие пять лет. Волонтеры ежедневно общаются с людьми на улицах и центральных площадях городов и районных центров Татарстана. Добрые Пикеты действительно привлекают внимание: трудно не заметить и пройти мимо большого Доброго Медведя. Молодежи и детям также нравится делать фото на 3-D граффити.

Добрый Медведь – талисман «Единой России». Эта ростовая кукла стала символом большой серии Добрых Пикетов, которые проводят единороссы в рамках своей избирательной кампании в каждом районе и городе республики. Ростовая кукла радует детей, люди подходят, чтобы сфотографироваться и задать вопросы волонтерам «Единой России». И конечно, социальные сети и паблики Татарстана сегодня пестрят селфи и снимками, на которых изображен необычный 3-D макет: парящая над ущельем огромная чайка. Если смотреть на нее с определенного ракурса, птица выглядит максимально реалистично.

«Наша цель во время пикетов – не просто привлечь внимание к партии, а рассказать о программе «Единой России», о планах работы на ближайшие пять лет, – комментирует волонтер Кирилл Аленбах. – Большой интерес вызывает информация о новых каналах прямой связи с жителями, которые создает Татарстанская «Единая Россия» – таких, как сервис «МОЙДЕПУТАТ.ОНЛАЙН» и горячая линия 8-800-201-1600. Людям важно знать, что теперь направить свои наказы и предложения они могут буквально одним звонком или в два клика – в том числе, через чат WhatsApp – и они получат ответ».

Кампания по сбору наказов для работы депутатов «Единой России» в Госсовете РТ шестого созыва продолжается. Через сервис «МОЙДЕПУТАТ.ОНЛАЙН» уже поступило более 6,5 тысяч обращений. Значительный вклад также внесли шесть мобильных приемных партии: брендированные автобусы партии работают каждый в своей зоне Республики. Это позволяет кандидатам и их доверенным лицам получить обратную связь от жителей не только районных центров, но и многих сел республики. Также большой поток наказов поступает во время встреч во дворах, которые кандидаты «Единой России» проводят для подготовки новой республиканской программы «Наш двор». В общей сложности в Татарстанскую «Единую Россию» поступило более 12 тысяч наказов.

Руководитель Татарстанского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Кондратьев отметил:

– Главная задача, которую мы ставили на старте избирательной кампании перед кандидатами партийного списка – дойти до каждого избирателя, зайти в каждый двор, чтобы донести Программу Партии. Татарстанская «Единая Россия» – это инструмент прямого диалога жителей и всех уровней власти. Каждый житель, каждый избиратель должен получить возможность оставить свой наказ партии. Сегодня мы видим, что эта цель – достигнута.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения "Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия"