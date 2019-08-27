"Никто не должен на улице видеть ваше белье": Житель Казани призвал ввести жесткий дресс-код для девушек

Как гласит народная мудрость, встречают по одежке. Действительно, о человеке можно многое сказать, глядя на его наряд. Впрочем, с другой стороны, каждый человек волен носить ту одежду, которую хочет. Правда, устраивает это утверждение не всех. Так, один из жителей Казани высказал свое мнение о том, какую одежду должна носить на улице девушка. В его списке, к слову, довольно большом, довольно много запретов. В частности, по мнению казанца, женщины не должны носить прозрачную одежду, шорты и многое что еще.

- Я уже говорил, девушке стоит носить одежду, скрывающую тело. Одежда, которая подчёркивает ваше тело, очень снижает вашу цену. Мужчины будут бросать оценивающие взгляды, и рассматривать вас, как товар. Да, вас можно купить. За копеечную сумму, условно 100 тысяч рублей в месяц, многие женщины мужей с детьми бросают. Если вы не носите одежду, скрывающую ваше тело. Тут есть несколько простых правил. Запомните, никто не должен на улице видеть ваше белье. Никаких лямок от лифчика. Трусы тем более. Вы товар? Просвечивающая одежда. Я про обычные ваши брюки. Ну явно видна форма ваших трусиков при вашем шаге. Цвет лифчика хорошо различим. К чему это все? Джинсы с завышенной талией, были в моде в 80-ые годы 20 века. Переведите стрелки часов. Ау, 21 век на дворе. И это ужасно. Шорты. В городе их носить нельзя. Это неуважение к европейскому обществу. Хотите так одеваться, живите в Южной Америке или Африке, или в Юго-Восточной Азии. Этим вы рушите семьи. Да, вы подчеркиваете свое тело. Женщина лет 50 не может с вами конкурировать в красоте. Условно девушке лет 20 водитель-мужчина автобуса откроет переднею дверь, женщине лет 40 нет. Как думаете, почему? Для чего посторонним мужчинам позволять смотреть на свое тело. Я понимаю, у мужчин лет 50 приличные суммы на счету, - написал в соцсетях житель Казани.

Стоит ли говорить, что люди, прочитавшие послание казанца, мягко говоря, не поддержали его идею. Особенно это касается женщин. По их мнению, каждая дама должна сама выбирать себе гардероб.

"Во-первых: всё написанное полный бред. Во-вторых: не нужно навязывать свое видение оно не кому не нужно. В-третьих: прежде чем писать фигню, изучи тренды нынешнего сезона"

"Ну одень на свою девушку хиджаб и любуйся, зачем всех под одну гребёнку-то? Каждый человек не только индивидуален во вкусах, но и в финансах".

"Автор, как бабка у подъезда, всё не то, всё не это".

"Похоже у автора проблемы с при общении с женщинами, а может даже он обиделся на прекрасную половину человечества".

Людей, которые поддержали автора сообщения, так и не нашлось. С другой стороны, некоторые пользователи интернета заметили, что доля правды в предложении казанца есть. В частности, некоторые люди отметили, что девушки порой действительно одеваются уж слишком откровенно.