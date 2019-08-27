Сотни девушек позировали в бикини ради съемок в этом фильме: В Казани презентовали киноленту с сыном мэра столицы Татарстана в главной роли

29 августа на экраны в России выйдет анонсированный спортивный фильм "Команда мечты". Впрочем, жители Казани смогли увидеть киноленту раньше. Предпоказ картины состоялся 27 августа.

Фильм повествует о сложной судьбе спортивного журналиста, роль которого исполняет звезда фильма "Горько!" Ян Цапник. Его увольняют с телеканала из-за вспыльчивого характера. В попытке найти себя он отправляется на различные соревнования. Одни из них - по конному спорту.

Съемки этой части фильма, кстати, снимались на казанском ипподроме, а главную роль, жокея Артура сыграл сын мэра Казани Ильсура Метшина Тагир. По словам генерального продюсера картины Филиппа Абрютина, сперва на роль Артура утвердили другого актера, но, увидев Тагира, было решено отдать роль ему.

Кстати, именно благодаря Метшину-младшему о фильме узнали многие. Все благодаря кастингу, который объявил Тагир. Он сообщил, что вакантна роль его девушки по фильму и, чтобы получить возможность сняться в фильме достаточно выложить в интернет фотографию в бикини. На призыв откликнулись более 700 девушек. В итоге в кастинге победила Гузель Батыршина, что вызвало немало споров, ведь девушке для победы даже не пришлось раздеваться.

Отметим, что сумму гонорара, которую получил Тагир, продюсеры киноленты не озвучили, но отметили, что сын мэра Казани снимался за небольшие деньги, положенные начинающим актерам.