Грантов «Татнефти» были удостоены проекты Альметьевского нефтяного института

20 августа в ДК «Нефтьче» состоялась торжественная церемония вручения грантов ПАО «Татнефть». Четвертый год подряд компания оказывает финансовую поддержку сотням проектов в области культуры, истории, защиты окружающей среды, науки и других. Среди лауреатов проекты Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ).

В торжественном открытии мероприятии приняли участие председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Рустам Мухамадеев, исполняющий обязанности руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов, руководители муниципалитетов юго-востока республики, представители культуры и искусства, здравоохранения и образования.

В 2019 году грантовый комитет, в состав который вошли видные деятели культуры, здравоохранения, образования, спорта, а также специалисты «Татнефти», рассмотрел свыше 400 проектов из 23 городов и муниципальных районов Татарстана и других регионов России.126 проектов в 8 номинациях были признаны лучшими и получили финансовую поддержку компании «Татнефть» на общую сумму 64 млн рублей. Отрадно отметить, что среди них и проекты от АГНИ.

Одним из лауреатов в номинации «Культура и искусство» стал проект директора Досугово-оздоровительного центра института Ольги Ильясовой «Студенты АГНИ - детям Татарстана». По словам Ольги Михайловны, данный проект направлен на адаптацию социально незащищенных категорий населения путем их приобщения к культурной жизни общества. Театральная студия «Дебют», входящая в состав ДОЦ, будет организовывать серию спектаклей с интерактивными включениями для детей с ограниченными возможностями, воспитанников детских домов и интернатов, социально-реабилитационных центров, что, по словам автора проекта, станет одним из условий для их полноценной социальной адаптации, приобщения к культурной жизни, воспитания эстетического вкуса, культуры общения и поведения в обществе.

Этот год ознаменован появлением новой номинации - «Сохранение исторического наследия», которая оказалось весьма популярной, собрав 28 победителей. Среди них проректор по социальной и воспитательной работе Эльмира Мустафина с проектом «АГНИ - территория патриотизма».

- Проект направлен на поддержку гражданского единства, формирование у молодежи чувства патриотизма, солидарности и межнационального согласия, - говорит Эльвира Марсиловна. - Важная составляющая военно-патриотического воспитания - вовлечение молодежи в мероприятия военно-патриотической направленности: участие в параде Победы, военно-патриотических играх и соревнованиях разного уровня.

Для эстетического воздействия как на зрителей, так и на самих участников, по словам автора проекта, необходимо уделить особое внимание внешнему виду строевого отряда. Благодаря этому проекту студенты АГНИ, задействованные в мероприятиях военно-патриотической направленности, а их порядка 60 человек, будут одеты по форме: гимнастерка, брюки, сапоги, ремень солдатский и даже макет автомата Калашникова.

Вручая награды, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов поблагодарил участников «за смелые идеи, за их активную гражданскую позицию, стремление приносить пользу обществу, стране в целом и своему родному краю».