«Ни один регион не может похвастаться такими программами»: В Казани за 7 лет капитально отремонтировали 200 школ и детсадов

За последние 7 лет в Казани капитально отремонтировали 200 объектов образования: 135 школ и 65 детских садов. Такие цифры озвучил заместитель руководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин. Он напомнил, что с 2012 по 2018 годы в Казани капитально отремонтировали 138 школ старше 1981 года постройки на общую сумму почти в 3,5 миллиарда рублей. В этих школах обучается более 78 тысяч школьников. А с 2015 года в программу капремонта образовательных учреждений вместе со школами включаются детские сады старше 1983 года постройки. За 4 года отремонтировано 33 детских сада, которые посещают более 5700 воспитанников.

Кроме того, в 2015 году по проекту «Дорожная карта» восстановили 6 детских садов и 26 групп в существующих учреждениях дошкольного образования. В них удалось создать 975 дополнительных мест для детей от ясельного возраста до выпускных групп.

- Итого за 7 лет в Казани отремонтировано 200 объектов образования на общую сумму 5 миллиардов рублей, - заявил Гиниятуллин.

В этих зданиях никогда не производился комплексный капитальный ремонт, добавил он. При этом самому старому детскому саду №30, отремонтированному в прошлом году, исполнилось 83 года.

- Цифры говорят сами за себя: отремонтировано 135 школ, 65 обновленных детских сада уже принимают детишек. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга с их большими возможностями ни один регион не может похвастаться такими беспрецедентными программами, которые качественно улучшают жизнь людей, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

В этом году в программу капремонта учреждений образования вошли 17 объектов: 16 детских садов и 1 лицей-интернат №2 Московского района на общую сумму 651 миллион рублей. В ходе ремонта обновляется кровля, фасад, входные группы, санитарные узлы, инженерные сети, отмостки, производится замена окон, внутренних дверей, а в детских садах еще и устройство теплых полов на первых этажах и замена теневых навесов.

Кроме этого, в этом году по результатам тепловизионного обследования выполняется утепление фасадов 10 детских садов, впервые обновляются территории 48 школ, капитально отремонтированы 30 спортивных залов, 39 школьных столовых и 10 актовых залов.

- В отремонтированные учреждения в сентябре пойдут почти 3 тысячи воспитанников и учащихся, которые получат современные комфортные безопасные условия для развития», – отметил Гиниятуллин.

При этом, до полного завершения капремонта потребуется еще время. Отдельно стоит отметить учреждения образования, которые имеют статус объектов культурного наследия. На сегодняшний день капремонт требуется в 3 подобных школы и в 3 детсадах. В

Для их обновления требуется особая программа капремонта, которая будет учитывать все особенности работ, необходимых для обновления подобных зданий.

Среди этих объектов – одно из зданий школы №98 Вахитовского района по улице Горького, 29/19, построенное в 1912 году. До недавнего времени в нем размещалась знаменитая в прошлом «Белинка» – школа №19 имени Белинского. В ее стенах учились такие известные люди, как писатели Василий Аксенов и Рустем Кутуй, ученые Роальд Сагдеев и Эрнест Дибай, режиссер Марсель Салимжанов.

Также в обновлении нуждается детский сад №15 Вахитовского района по улице Большая Красная, 60/35, где в 1913 году открылся первый в Казани частный детский сад.

- К сожалению, мы пока не можем приступить к их капитальному ремонту, так как, являясь объектами культурного наследия, они требуют совершенно иного подхода к ремонту – как технического, так и финансового. Я думаю, что программы капремонта обычных учреждений образования и объектов культурного наследия будут разные, так же, как и источники их финансирования. Мы подготовили всю информацию по этим шести объектам и направили в Правительство республики. Ждем, что решение вскоре будет найдено, – пояснил Гиниятуллин.

Отметим, что в 3-летнюю программу капремонта жилфонда Казани на 2020-2022 годы будут включены многоквартирные дома, являющиеся объектами культурного наследия. Для их обновления, по мнению специалистов, также необходима отдельная программа капремонта.