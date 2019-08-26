«Судите сами»: «Рубин» уступил «Ростову» из-за ошибки судьи?

Казанский «Рубин» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги в гостях встретился «Ростовом».

Ростовчане начали игру активно. «Рубин» же выдержал натиск и в одной из контратак Вячеслав Подберёзкин отдал пас на Евгения Маркова, который пробил точно мимо Егора Бабурина. Хозяева смогли отыграться еще до перерыва, забил Элдор Шомуродов.

Во втором тайме обе команды реже создавали моменты у чужих ворот. Тем не менее, в концовке матча Александр Саплинов забил головой в ворота казанцев победный гол. Однако этот момент оказался спорным. На одном из повторов кажется, что полузащитник был в офсайде. Но в динамике такой момент правильно оценить сложно.

После матча «Рубин» выложил в соцсети видео со спорным голом, подписав его «Судите сами». А также опубликовали голосование с вопросом «Был офсайд?», в котором 75% проголосовавших ответили «Да».

В результате матч завершился со счетом 2:1. Благодаря победе «Ростов» набрал 14 очков. У «Рубина» же осталось 10 очков.

– Всем было видно, что сегодня преимущество было полностью у «Ростова». Мы позволили создать очень много моментов. Тем не менее, сумели забить, затем был еще один момент, когда могли забивать второй гол, но вместо этого забил «Ростов». Это был ключевой момент. В итоге «Ростов» одержал заслуженную победу, - прокомментировал пресс-службе клуба игру главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо.

Своим мнением о матче также поделился нападающий казанцев Евгений Марков.

– Была тяжелая игра. Наверно с нашей стороны было очень много брака во всех линиях. Но это наверно больше заслуга «Ростова», потому что они очень хорошо прессинговали нас, разобрали. И мы наверно в какой-то момент оказались не готовы к этому. Но, в целом, мы гнули свою линию, не выбивали вперед, разыгрывали мяч. Что-то получалось, что-то нет. К сожалению, пропустили обидный гол, который, кстати, был забит из офсайда, - сказал Марков.

В следующем туре 31 августа казанцы примут «Сочи» в 15:00 по московскому времени.