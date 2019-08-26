Фарид Мухаметшин: «Проголосовать за «Единую Россию» – значит проголосовать за нашу Республику»

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан, Секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин считает, что партия давно уже стала инструментом для всех жителей республики, и рассказал, как этим инструментом максимально эффективно воспользоваться.

– Фарид Хайруллович, как-то, общаясь с журналистами, Вы отметили, что «Единая Россия» – это инструмент для жителей. Необычная метафора, если честно. Что это за инструмент и как он работает?

– Людям важно быть услышанными – и Татарстанская «Единая Россия» дает каждому жителю возможность донести свои предложения и проблемы до власти. Мы слышим людей, откровенно и открыто говорим и об успехах нашей республики, и о сложностях, которые есть на пути развития Татарстана. Могу привести немало примеров, когда «Единая Россия», услышав своих избирателей, затем облекала полученные наказы и предложения в форму государственных программ, через обращения к Президенту, в Правительство РТ помогала устранить возникающие сложности и проблемы. Именно усилиями депутатов-единороссов наказы воплотились в реализуемые четыре десятка республиканских программ с бюджетом более 40 млрд рублей.

Так, на прошлых выборах сотни обращений были связаны с нехваткой мест в дошкольных учреждениях. Мы обратились к Президенту. Он поддержал «Единую Россию», и была реализована программа по строительству детсадов. Градус напряженности снизился, и сегодня мы уже работаем над решением проблемы нехватки мест в ясельных группах. В этом году только в рамках нацпроекта «Демография» строятся 29 детских садов на 6010 мест. Из них 3090 мест – для малышей ясельного возраста. В 2020-2021 годах планируем создать еще около 5000 мест в ясельных группах.

Важно, что все инициированные партией проекты общественно значимы и востребованы. Таким образом, можно сказать, что татарстанская «Единая Россия» – это, в первую очередь, инструмент выражения и учета властью общественного мнения.

– Поэтому рейтинги «Единой России» в Татарстане выше, чем в среднем по стране?

– Люди видят, как обновляются их дворы, строятся парки и скверы, хорошеют города и поселки, - как реализуются их предложения и идеи. Так рождается доверие и признание той работы, которую мы делаем все вместе. Мы этим доверием очень дорожим. Ведь не во всех регионах так: где-то не удаётся реализовать задуманное из-за противостояний между представительной и исполнительной властью, между государственной властью и муниципалитетами, представителями различных партий, оппозиционных сил. Там, где нет согласия и взаимных усилий – результаты минимальные.

Татарстан отличается от многих других субъектов РФ: открытость, гласность в работе, встречи с населением – это принципы нашей работы. Во многом, и поэтому наша республика – в числе ведущих субъектов РФ по результатам социально-экономического развития.

– Какие задачи партия планирует решать в Государственном Совете РТ нового созыва?

– Конкретные планы и шаги Партии на ближайшую пятилетку изложены в нашей предвыборной программе «На благо Республики – в интересах каждого». Главная наша цель остается прежней – обеспечивать стабильное развитие нашей республики, беречь межнациональный мир, межконфессиональное согласие в Татарстане. Без этого не бывает созидания.

Безусловно, первой задачей обновленной фракции станет работа над исполнением наказов. Их много: до конца кампании еще несколько недель, а к нам уже поступило более 12 000 предложений от избирателей. По итогам избирательной кампании мы проведем анализ всех обращений, сформируем программу реализации наказов и направим в правительство. Она попадет и на стол Президента РТ Рустама Минниханова.

– Фарид Хайруллович, почему 8 сентября избирателям стоит поддержать именно «Единую Россию»?

– Татарстанская «Единая Россия» – партия большинства. У нас есть конкретная программа действий, которая связана и с президентской Стратегией-2030, и с Национальными проектами Президента России. Мы работаем для людей, и мы эту программу реализуем. Мы уверено об этом говорим, поскольку у нас создана сеть местных отделений и сеть приемных, у нас много единомышленников, большое молодёжное крыло, нас поддерживают ветеранские организации.

Я в курсе того, что сейчас происходит в социальных сетях. Читаю, что пишут, в том числе, наши оппоненты. Когда наталкиваюсь на критику, призывы «разогнать всех», всегда задаю вопрос – а есть ли у тех, кто это говорит, реальные предложения? Мы готовы их выслушать. Меня с детства учили: «Если критикуешь – предлагай». И Татарстанская «Единая Россия» всегда исходила из этого принципа в работе с оппонентами. Мы готовы поддержать хорошие идеи, помочь в их реализации. Но когда таких идей нет, а есть только призывы «долой!» – то как реагировать?

Обращаясь к жителям республики, скажу, что очень важно поддержать нашу партию, поскольку только «Единая Россия» способна решить большие, сложные, крайне важные задачи, которые стоят перед современным Татарстаном. Проголосовать за «Единую Россию» – значит, проголосовать за нашу Республику.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения "Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия"