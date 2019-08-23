Yota приготовила Yota-бургер с «Краснодарским Парнем»

Мобильный оператор Yota и сеть бургерных «Краснодарский парень» запустили совместную акцию и предлагают попробовать Yota-бургер.

В течение двух месяцев с 22 августа по 22 октября 2019 года пользователи Yota смогут получить скидку 10% на всё меню бургерной «Краснодарский парень», продемонстрировав экран своего смартфона с названием оператора Yota, а также попробовать эксклюзивный Yota-бургер со скидкой 30%. В свою очередь посетители бургерной в 14 городах РФ смогут получить второй месяц связи Yota бесплатно, предъявив на торговой точке чек из ресторана на сумму от 1000 руб.

В составе Yota-бургера: котлета из мраморной говядины, картофельный пай, салат айсберг, огуречный релиш, сыр чеддер и секретный голубой соус – всё это на красивой голубой булочке в фирменных цветах Yota.

Список городов, где можно попробовать Yota-бургер:

1. Санкт-Петербург

2. Саратов

3. Краснодар

4. Ставрополь

5. Ярославль

6. Новый Уренгой

7. Екатеринбург

8. Ульяновск

9. Иваново

10. Киров

11. Губкинский

12. Геленджик

13. Нижневартовск

14. Архангельск

Подробнее об условиях акции на сайте https://yota.ru.