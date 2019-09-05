2019-08-28T09:28:31+03:00
Общество

ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ 8 СЕНТЯБРЯ?

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Фото: "Единая Россия".Фото: "Единая Россия".
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На выборах Государственного Совета Татарстана каждый из нас ответит для себя на самый важный вопрос: как нашей республике развиваться дальше? Вариантов, по сути, только два. Либо вместе с «Единой Россией» продолжить идти надежным курсом преобразований. Либо, польститься на пропаганду «профессиональных недовольных» и бросить Татарстан в омут непредсказуемых перемен.

Принимая важное решение

Есть пословица – «один пашет, а семеро руками машут». Она как нельзя лучше подходит к текущей политической ситуации, когда, по сути, только одна партия готова брать на себя ответственность за результат, пока остальные занимают удобную позицию «непрошенных советчиков».

И ведь правда, раздавать советы и искать в чужом глазу соринки – самое милое занятие. Ответственности – ноль, зато всегда можно свысока всех поучать… Наверняка вам в жизни не раз встречались такие субъекты. И в политике их тоже хватает с избытком – любителей «выражать беспокойство», «поднимать проблемы», но не заниматься их решением.

Такая ситуация закономерна. Это обычная «болезнь роста», связанная с тем, что оппозиция в стране пока еще находится в стадии формирования. Есть, конечно, множество политических партий, которые позиционируют себя как оппозиционные, представители которых присутствуют в законодательных органах власти. Но чаще всего они не несут ответственности за свои слова и действия. Очень удобно: как бы в парламенте и при власти, но ни за что не отвечают. Сегодня Путина поддерживают, завтра правительство ругают, перед выборами на «Единую Россию» обижаются, снимают о себе видеоролики с громкими возгласами «доколе?!» и «не могу молчать!» – а потом в кассу, за зарплатой. И не дай Бог предложить таким реальные полномочия с конкретной ответственностью за результат – сразу отнекиваются: «Нет уж, нам и так хорошо». Кто не работает, с того и спроса нет.

Прямая связь

Напоказ изображать в Твиттере заботу о народе – это несложно. Но как только доходит до дела, выясняется, что реально помочь людям можно только одним способом – если знать, какие на самом деле проблемы волнуют жителей. Бутафорские партии, членов которых можно уместить в одном казанском троллейбусе, на такое по определению не способны. Мало спросить у знакомого и бросить клич в Фейсбуке. Необходимо долго и скучно строить сеть местных отделений, надо открывать общественные приемные, выстраивать отношения с профессиональными, молодежными, ветеранскими, национальными и религиозными объединениями. А самое главное – говорить с людьми каждый день: с пенсионерами, с инвалидами, со студентами, с молодыми мамами, с многодетными, нуждающимися… Они приходят со своими проблемами, говорят о ЖКХ, о тарифах, о льготах, о болезнях и житейских трудностях. Это совсем не гламурные посиделки. Это морально тяжело и по-человечески трудно.

Единственная партия в республике, которая взяла на себя эту ответственность – Татарстанская «Единая Россия». Партия построила широкую сеть из полусотни общественных приемных. По всей республике, в каждом районе и городе, работают более чем 2 тысячи местных отделений. Одних секретарей «первичек» у Татарстанской «Единой России» больше, чем весь состав региональных отделений даже относительно крупных партий. Партнерами «Единой России» в законотворческой работе стали более чем 50 крупнейших общественных организаций республики. Татарстанская «Единая Россия» создает новые эффективные каналы прямой связи с избирателями – такие, как интернет-сервис «МойДепутат.Онлайн» и «Мобильные приемные».

Благодаря этому партия слышит каждого. Поэтому Рустам Минниханов на Партийной конференции сказал: «Единая Россия» является единственной политической силой, которая способна ставить и решать самые сложные задачи».

Доверять надежным

Устойчивость и успешность любого государства зависит в первую очередь от того, насколько исполнительная власть может рассчитывать на политическую поддержку – на партию, за которую голосуют люди. По сути, это означает единую команду, которая отвечает за все, что происходит, и которая способна обеспечить уверенное движение вперед. Не только отсутствие, но даже просто слабость одного из этих ключевых элементов несет серьезную угрозу всему обществу.

У Татарстана есть Стратегия развития до 2030 года. И реализовать ее можно только в одном случае: продолжая действовать последовательно, все вместе – идти надежным курсом, который проложили вместе Президент республики, правительство РТ и Татарстанская «Единая Россия». Действовать в русле Стратегии-2030 – значит, обеспечить для всех жителей республики надежное будущее. Свернуть с дороги – значит этим будущим необоснованно рисковать. В этой связи один очень простой вопрос: «Кем заменить Татарстанскую «Единую Россию»?». Да некем.

Беречь Татарстан

Сегодня модно изображать фронду. Не все же хотят голосовать за «Единую Россию». Кому-то и просто хочется чего-то новенького. Мол, скучно им как-то. Фальшивая «оппозиция», рвущаяся позаседать в парламентах, эту моду всячески поддерживает.

Вот только реальная жизнь – это не компьютерная игра. У Татарстана нет кнопки «SAVE», нажав которую можно отменить все неверные решения и начать заново. Цена ошибки – это благополучие людей. Потому так важно доверять надежным. Важно дорожить единством, традициями и преемственностью, которые лежат в основе успехов нашей Республики.

На предстоящих выборах будет решаться многое. Сейчас времена непростые, все достижения Татарстана, все планы могут оказаться под угрозой, если не получат масштабной народной поддержки.

В очередной раз задавая себе вопрос: «За кого голосовать?», понимаешь, что и сегодня этот вопрос совсем не праздный. И очень важен правильный ответ на него. Да, за «Единую Россию» – за нашу Республику.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения "Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия"

ИСТОЧНИК KP.RU

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