2019-08-25T19:18:40+03:00
Общество

“У нас обед”: в Ульяновске уволили росгвардейца, который отказался помочь женщине

Горожанка сообщала о том, что в нескольких десятках метров неизвестные угрожают таксисту
Алина ГАБДУЛИНА
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Коллега уволенного росгвардейца и его непосредственный начальник привлечены к дисциплинарной ответственностиКоллега уволенного росгвардейца и его непосредственный начальник привлечены к дисциплинарной ответственностиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ульяновске уволили росгвардейца из-за того, что он и его коллега не отреагировали на просьбу женщины о помощи. Причина этого была проста - у мужчин был обед.

Горожанка на улице попросила их помочь таксисту, которому, якобы, в тот момент угрожали неизвестные. Никакой реакции от сотрудников вневедомственной охраны она не дождалась. Один продолжил сидеть в служебной машине, а второй - покупать еду.

Однако неприятный инцидент был заснят на видео. Как итог, один из сотрудников Росгвардии был уволен, а второй привлечен к дисциплинарной ответственности. Последнее коснулось и их непосредственного руководителя, сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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