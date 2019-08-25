“У нас обед”: в Ульяновске уволили росгвардейца, который отказался помочь женщине
В Ульяновске уволили росгвардейца из-за того, что он и его коллега не отреагировали на просьбу женщины о помощи. Причина этого была проста - у мужчин был обед.
Горожанка на улице попросила их помочь таксисту, которому, якобы, в тот момент угрожали неизвестные. Никакой реакции от сотрудников вневедомственной охраны она не дождалась. Один продолжил сидеть в служебной машине, а второй - покупать еду.
Однако неприятный инцидент был заснят на видео. Как итог, один из сотрудников Росгвардии был уволен, а второй привлечен к дисциплинарной ответственности. Последнее коснулось и их непосредственного руководителя, сообщает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU