Победители «Фестиваля безграничных талантов» примут участие в международном этапе Worldskills в Казани

Две участницы республиканского проекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Фестиваль безграничных талантов» Рената Абдуллина и Галина Овчинникова стали фотографами Международного чемпионата рабочих профессий WorldSkills, который проходит в эти дни в Казани. Их работы в последующем попадут в наследие WorldSkills Kazan 2019. Кроме того, по словам девушек, будет создана выставка «WorldSkills - Абилимпикс: мир равных возможностей».

- Для нас самое главное не разделять людей с инвалидностью и здоровых людей, увидеть в них что-то объединяющее. Своими работами мы хотим сказать, что все равны. В рамках фотовыставки мы хотим сопоставить наши работы с двух чемпионатов рабочих профессий, - рассказала Овчинникова.

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

Ранее и Рената, и Галина стали победительницами татарстанского Фестиваля безграничных талантов в номинации «Уверенные в будущем. Профессионалы». Конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья два года подряд реализует автономная некоммерческая организация «Маршруты добра».

- Цель проекта - найти истории успеха молодежи с инвалидностью. У нас в республике живет очень много талантливых людей с инвалидностью, которые, несмотря на физическую боль и недопонимание, активно занимаются спортом и участвуют в творчестве. Мы их находим, приглашаем в Казань и награждаем, - рассказала руководитель АНО Резеда Абдуллина.

Идея провести фестиваль, по ее словам, появилась после поездки во Францию на мировой этап конкурса «Абилимпикс» в 2015 году.

- Столько активных, жизнерадостных ребят с инвалидностью в таком количестве на таком большом пространстве. Мы были под впечатлением, что по приезде сразу же зарегистрировали общественную организацию, - добавила Абдуллина.

По ее словам, теперь этот фестиваль и внимание со стороны именитых спортсменов, исполнителей и артистов позволяет талантливым жителям республики с ОВЗ почувствовать поддержку для дальнейшего развития.

НА КОНКУРСНЫЕ ДЕНЬГИ

Частично средства на проведение фестиваля выделены из бюджета республики в рамках грантового конкурса поддержки социально значимых проектов НКО. Инициаторами конкурса выступило еще в 2014 году региональное отделение партии «Единая Россия», а сама идея нашла поддержку у Президента Татарстана Рустама Минниханова.

- Мы хотим помогать активным гражданам и организациям, - сообщила заместитель секретаря Татарстанского отделения «Единой России», заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. - Каждый выигранный конкурс - это возможность решить проблему отдельных территорий, групп граждан и республики в целом.

По ее мнению, гранты дают возможность «не просто реализоваться шикарной идее, но и имеют долгосрочную перспективу, объединяют вокруг себя людей и помогают растить крылья за спиной».

В этом году, как и раньше, на гранты будет выделено 35 миллионов рублей. Прием заявок уже завершен. Имена грантополучателей и суть проектов будут известны в декабре. К слову, в прошлом году на получение гранта поступило порядка 200 заявок. Более половины из них эксперты признали достойными для финансирования.