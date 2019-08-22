2019-08-22T14:28:17+03:00
Общество

Победители «Фестиваля безграничных талантов» примут участие в международном этапе Worldskills в Казани

Они планируют создать особенную фотовыставку.
Поделиться:
Фото: "Единая Россия".Фото: "Единая Россия".
Изменить размер текста:

Две участницы республиканского проекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Фестиваль безграничных талантов» Рената Абдуллина и Галина Овчинникова стали фотографами Международного чемпионата рабочих профессий WorldSkills, который проходит в эти дни в Казани. Их работы в последующем попадут в наследие WorldSkills Kazan 2019. Кроме того, по словам девушек, будет создана выставка «WorldSkills - Абилимпикс: мир равных возможностей».

- Для нас самое главное не разделять людей с инвалидностью и здоровых людей, увидеть в них что-то объединяющее. Своими работами мы хотим сказать, что все равны. В рамках фотовыставки мы хотим сопоставить наши работы с двух чемпионатов рабочих профессий, - рассказала Овчинникова.

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

Ранее и Рената, и Галина стали победительницами татарстанского Фестиваля безграничных талантов в номинации «Уверенные в будущем. Профессионалы». Конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья два года подряд реализует автономная некоммерческая организация «Маршруты добра».

- Цель проекта - найти истории успеха молодежи с инвалидностью. У нас в республике живет очень много талантливых людей с инвалидностью, которые, несмотря на физическую боль и недопонимание, активно занимаются спортом и участвуют в творчестве. Мы их находим, приглашаем в Казань и награждаем, - рассказала руководитель АНО Резеда Абдуллина.

Идея провести фестиваль, по ее словам, появилась после поездки во Францию на мировой этап конкурса «Абилимпикс» в 2015 году.

- Столько активных, жизнерадостных ребят с инвалидностью в таком количестве на таком большом пространстве. Мы были под впечатлением, что по приезде сразу же зарегистрировали общественную организацию, - добавила Абдуллина.

По ее словам, теперь этот фестиваль и внимание со стороны именитых спортсменов, исполнителей и артистов позволяет талантливым жителям республики с ОВЗ почувствовать поддержку для дальнейшего развития.

НА КОНКУРСНЫЕ ДЕНЬГИ

Частично средства на проведение фестиваля выделены из бюджета республики в рамках грантового конкурса поддержки социально значимых проектов НКО. Инициаторами конкурса выступило еще в 2014 году региональное отделение партии «Единая Россия», а сама идея нашла поддержку у Президента Татарстана Рустама Минниханова.

- Мы хотим помогать активным гражданам и организациям, - сообщила заместитель секретаря Татарстанского отделения «Единой России», заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. - Каждый выигранный конкурс - это возможность решить проблему отдельных территорий, групп граждан и республики в целом.

По ее мнению, гранты дают возможность «не просто реализоваться шикарной идее, но и имеют долгосрочную перспективу, объединяют вокруг себя людей и помогают растить крылья за спиной».

В этом году, как и раньше, на гранты будет выделено 35 миллионов рублей. Прием заявок уже завершен. Имена грантополучателей и суть проектов будут известны в декабре. К слову, в прошлом году на получение гранта поступило порядка 200 заявок. Более половины из них эксперты признали достойными для финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Казани прогнозируют дождь, грозу и до 23 градусов тепла
Жители Казани почтят память Мусы Джалиля
В Казани отремонтируют улицу Халитова
«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого футболиста
Участок трассы между Мамадышем и Кукмором перекроют более чем на месяц
Колонна Harley-Davidson, дрифт-шоу и сюрпризы от "КАМАЗ-Мастер": в Казани готовятся к очередному автошоу Kazan City Racing
Грузины из «Рубина» на спор помыли машину вратаря
«Ак Барс» после двух побед подряд сыграет с «Локомотивом» на «Кубке ЛЖД»
24 августа в Чебоксарах пройдет день здоровья и спорта
Фотограф из Зеленодольского района получила всероссийское признание
22 августа в Казань приедет премьер-министр России Дмитрий Медведев
Из-за велофестиваля в Ульяновске 24 августа перекроют дороги
Фристайлер прокатился на BMX по Казанскому Кремлю
Пока житель Йошкар-Олы был в командировке, у него украли автомобиль
Житель Чувашии за развращение и избиение дочери отправится в колонию на 8 лет
В Казани в аварии погиб пассажир легковушки
В Марий Эл приставы "подарили" жилье сыну нерадивого алиментщика
В московском Музее Победы пройдет выставка скульптуры «Поэт-герой Муса Джалиль»
В честь 550-летия Чебоксар появились 250 тысяч почтовых конвертов
Восьмиклассник из Казани выступит на Европейской олимпиаде по информатике
Около "Чаши" на три дня ограничат движение транспорта
Новые улицы появятся на карте Казани
В Чебоксарах уволили сотрудника УФСИН, отпустившего зека в магазин
Рабочая группа «Единой России» по контролю реализации нацпроектов проверила объекты в Чистопольском районе
Психбольница Чувашии хочет купить автомобиль Skoda Octavia за 1,2 миллиона рублей
В Татарстане железнодорожный переезд 753 километр частично закроют до 1 сентября
В Казани скончался один из старейших преподавателей КФУ Андрей Роот
Казанцев зовут запускать водные фонарики
Фарид Мухаметшин встретился с финалистами республиканского проекта «ПолитЗавод»