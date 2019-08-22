2019-08-22T14:28:17+03:00
Происшествия

В Ульяновске поймали мужчину, который расстрелял клерка в офисе, где раньше работала его жена

Он ранил одного из сотрудников предприятия
Владимир КРУПСКИЙ
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Мужчину задержали и заключили под стражу.Мужчину задержали и заключили под стражу.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим днем, 21 августа, в Ульяновске была слышна стрельба. Инцидент произошел в одном из офисных зданий по улице Ефремова. Примерно в 16:00 в одну из контор вбежал мужчина с охотничьим карабином в руках.

Выяснилось, что он муж сотрудницы, которая ранее работала на данном предприятии. Мужчина начал конфликтовать с сотрудниками. Один из них сделал замечание разъяренному мужчине. В ответ последний произвел из охотничьего карабина не менее 5 выстрелов в грудь и живот потерпевшего, после чего с места преступления скрылся.

- Впоследствии виновный был задержан сотрудниками полиции, в настоящее время ему предъявлено обвинение, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали инцидент в пресс-службе следственного комитета Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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