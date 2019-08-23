Максим Лагашкин: «Люблю все жанры, кроме скучного»

2 сентября на ТНТ стартует новый ситком «Жуки», главные герои которого три москвича-программиста. Парни разработали приложение, сильно заинтересовавшее потенциальных инвесторов, но прямо на кануне подписания контракта их забирают в армию. Но программисты отдавать долг Родине не торопятся и выбирают альтернативную службу. Их план прост — за пару дней допилить приложение, получить деньги и откупиться от армии. Но не учли они одного — проходить альтернативную службу им придется в деревне Жуки Саратовской области. И первым, кто встретил заезжих москвичей был местный участковый Маслов, роль которого блестяще сыграл Максим Лагашкин. В своем интервью актер подробно рассказал о новом проекте ТНТ.

На первый взгляд, в сериале три главных героя, но те, кто уже успел посмотреть несколько первых эпизодов единодушны во мнении, что главный герой один, и это — ваш участковый. Вы с этим согласны?

— Это немного нескромно, но благодарю за комплимент.

Можете рассказать про своего героя? Он вроде бы такой, нормальный мужик: добрый, справедливый, иногда суровый…

— Он абсолютно разный: и добрый, и злой, и справедливый. Но если в целом брать, то он принципиальный, со своим подходом, пониманием того — как нужно вести себя в жизни. Ответственный, но в зависимости от своего состояния он, конечно, разгильдяй, если не сказать пожестче. Но несмотря на это, если чего-то нужно добиться, он обязательно доведет все до конца.

Скажите, а все его фирменные фишки, например, он постоянно поправляет часы на руке, это ваши придумки?

— Сценарий написан настолько круто, что так называемые фишки рождались сами собой в процессе съемок. Конечно, многое подсмотрено в жизни, конкретно привычку дергать часами я подсмотрел у своего отца. Но все равно Маслов — это собирательный образ. Здесь все зависит и от партнеров, и от группы. В «Жуках» два замечательных, крутых автора и креативных продюсера Макс Пешков и Сергей Нотариус, которые это все придумали, написали и контролировали на площадке. Они целиком и полностью сделали проект. Настоящие шоураннеры.

Получается, что в сериале много импровизации?

— Мне в этой роли позволялось многое, ничего подобного не было ни в одном проекте. Свобода была полнейшая, а все лишнее отсекалось по ходу.

Насколько вы знакомы с деревенской жизнью? Можете ли представить себя в роли деревенского жителя?

— Я могу себя представить таким жителем, но на недельку. У русских людей ментально, в крови, где-то там глубоко сидит деревня. Я же абсолютно городской житель и долго в деревне прожить не смогу, а так, окунуться на некоторое время, отдохнуть, а потом вынырнуть обратно в город.

Вы же родом из Новокуйбышевска, небольшого городка в Самарской области? — Небольшого, но все-таки города, не деревни. Конечно, если сравнивать с Москвой, то он меньше мизинца. Уже и не помню сколько там жителей, я в 16 лет уехал из города. (Население Новокуйбышевска чуть больше 100 000 человек, — Ред.)

То есть вы как в 16 лет уехали, так и не возвращались?

— Ну нет, у меня родители живут в Самаре. Недавно летал к папе на юбилей. В самом же Новокуйбышевске не был очень давно. Даже не могу вспомнить — когда это случилось в последний раз. А в Самару редко, но приезжаю.

В какой атмосфере проходила работа над сериалом?

— Постоянные шутки, веселье в течение 24 часов в сутки. Мы даже после смены собирались и продолжали общаться. Снимали в Калужской области, такие прекрасные места, очень похожие на Тоскану, особенно если еще горы подрисовать и убрать наши деревянные домики — абсолютное совпадение. Красота там нереальная, деревня Жуки получилась просто супер.

Уже сейчас сериал называют будущим суперхитом ТНТ. Вы готовы, скажем, как когда-то доктор Быков Охлобыстина, превратиться на какое-то время в участкового Маслова?

— Я параллельно люблю сниматься в разных проектах и быть не только Масловым. Я, конечно, был бы рад, чтобы этот персонаж жил. Для того, чтобы этот герой был всегда свежим, мне необходимо параллельно играть других персонажей, чтобы он не замылился.

Вы снимаетесь в огромном количестве проектов. И ладно время, но как вы перестраиваетесь с роли на роль? Есть какой-то секрет?

— Люблю, когда параллельно идут разные роли. Для меня несколько сложновато играть роль именно в долгоиграющем проекте, происходит эффект замыливания, мне нужны перепады, чтобы параллельно играть в проектах с кардинально разными жанрами. Только в этом случае я чувствую себя комфортно.

Вообще, вы придирчиво относитесь к предлагаемым вам проектам? Что влияет обычно на ваше решение?

— Обычно это происходит уже на первой странице, если зацепило, то продолжаешь читать дальше, если же история банальная, высосанная из пальца, сюжет предсказуемый, то на первой же странице и бросаешь. И потом — ты же заранее понимаешь от кого приходит сценарий, от какого канала, поэтому уже знаешь — чего ждать. Сделаю комплимент ТНТ, когда видишь, что сценарий именно от этого канала, то открываешь его с большим любопытством.

Расскажите об актерском составе «Жуков»? С кем было наиболее интересно, необычно работать в кадре?

— А я не могу никого выделить. Расскажу о некоторой особенности этого проекта. Я уже бывал на разных кастингах компании Comedy Club Production и знаю как здесь готовятся к запускам проектов. Кастинг в «Жуки» шел два года, были самые разнообразные пробы. Кого-то заменили, кого-то переставили с одной роли на другую, в общем, искали. И через два года мы только преступили к съемкам сезона. Когда мы встретились на съемочной площадке, то уже чувствовали себя родными людьми. Все было очень легко и со всеми было кайфово работать. Когда первый раз приезжаешь на площадку, первый раз встречаешься с партнерами так или иначе начинается небольшая притирка, какие-то шутки, фразы, диалоги. А в случае с «Жуками» мы уже давно находились на одной волне с актерами и группой. Мы выступали единым организмом.

Одну из ролей в «Жуках» сыграла ваша жена Екатерина Стулова. Какого работать на одной площадке вместе с женой?

— Один большой плюс, потому что все в семью. Ну мы и не первый раз работаем вместе, поэтому ничего особенного в этом нет. Мы на площадке как два персонажа, никакие житейские вопросы нас не тяготят, мы можем обсудить все в перерыве или вечером.

Возникают ли какие-то моменты ревности?

— Да нет. Если и присутствуют откровенные сцены, так они не у нее, а у персонажа. Иначе в этой профессии жить нельзя.

А сами вы что больше любите комедию или драму?

— Все жанры кроме скучного. Так говорил мой мастер Андрей Александрович Гончаров, когда я учился в ГИТИСе. «Жуки» точно не относятся к скучному жанру.

«Жуки», скоро на ТНТ