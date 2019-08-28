Работодатель vs выпускник: кто кого ищет?

Получить образование нынче не проблема. Проблема устроиться потом на работу по той специальности, ради которой шесть лет ходил в институт или чуть меньше в техникум. Да так, чтобы зарплату хорошую платили и на личную жизнь время оставалось. И все это в условиях, мягко сказать, недоверия к вчерашним выпускникам. Это только часть мифов, которые заставляют трястись от волнения и прогибаться в коленях абитуриентов, студентов и их родителей.

На самом же деле работодатели рады молодой крови и готовы вкладываться и финансами, и временем, чуть ли не выстраиваясь в очередь за выпускниками. «Комсомолка» решила подтвердить эту теорию и пообщалась с представителями промышленных гигантов Татарстана.

Целые образовательные кластеры

Многие предприятия стараются выбрать и вести до рабочего станка талантливых ребят даже из числа школьников. Например, Казанский вертолетный завод на протяжении многих лет активно сотрудничает не только с профильными образовательными учреждениями. Так, с 2008 года студенты авиационно-технического колледжа имени П. В. Дементьева начиная со второго курса проходят в реальных условиях труда производственную практику и дуальную подготовку и получают возможность трудоустроиться.

Фото: Министерство труда и социальной защиты РТ.

- В 2009 году по инициативе КВЗ в гимназии № 8 и с 2014 года в школе № 54 созданы «вертолетные» классы и подписано трехстороннее соглашение между школами, авиационным институтом и предприятием, - отметила начальник отдела кадровой политики и социальных программ ПАО «КВЗ» Лейсан Вафина.

В «вертолетных» классах опытные педагоги проводят дополнительные занятия по математике, физике, инженерной графике. В этом году специализированные классы выпустили 51 ученика, 22 из них планируют поступить в КНИТУ-КАИ. За последние шесть лет 97 выпускников поступили в КАИ, еще 11 человек пришли работать на завод.

В 2015 году в КНИТУ-КАИ создана кафедра «Вертолетостроение». Начиная с 1-го курса студенты дополнительно изучают спецдисциплины по конструкторским, исследовательским, технологическим направлениям от руководителей и ведущих специалистов конструкторских и технологических отделов. Непосредственно дипломные работы выпускники защищают на предприятии. Так, в конце июня 2019 года дипломы представили 11 бакалавров и 3 магистра.

Фото: Министерство труда и социальной защиты РТ.

Каждый второй студент бакалавриата базовой кафедры «Вертолетостроение» с четвертого курса трудоустроен на КВЗ на полную ставку конструктора и инженера-технолога в серийно-конструкторском отделе (СКО), в цехе токарной механообработки и агрегатно-сборочном цехе. Всех молодых сотрудников на протяжении двух лет сопровождают наставники.

Фото: Министерство труда и социальной защиты РТ.

Кроме того, молодых специалистов, окончивших вузы без отрыва от производства и получавших дипломы по профилю своей работы, поощряют материально.

Училище под нужды предприятия

Если предприятие создает учебное заведение под собственные нужды, шанс быть трудоустроенным увеличивается в разы. ПАО «Казаньоргсинтез» работу с высшими и профессиональными учебными заведениями отладило давно. Сейчас цепочка «ссуз/вуз - предприятие» без перебоев действует на протяжении десятилетий.

Фото: Министерство труда и социальной защиты РТ.

- О подготовке кадров для своих производств руководство Казанского завода органического синтеза позаботилось еще на этапе строительства предприятия. Специально под нужды будущего химического гиганта было создано профессионально-техническое училище, которое готовило аппаратчиков, лаборантов, слесарей, машинистов. Инженерно-технический состав комплектовался в основном из выпускников КХТИ, - рассказала «Комсомолке» начальник отдела подготовки кадров ПАО «Казаньоргсинтез» Наталья Вакатова.

Потребности предприятия и актуальные направления образования определяются совместно с педагогическим составом КНИТУ и нефтехимического колледжа и по сегодняшний день.

Во время учебы студенты проходят практику на производствах предприятия, а специалисты ПАО участвуют в подборе тем дипломных проектов, в рецензировании выпускных работ и аттестационных комиссиях.

- Все это помогает выявлять талантливых студентов и целенаправленно готовить их к работе на «Казаньоргсинтезе», - говорит Вакатова.

Фото: Министерство труда и социальной защиты РТ.

Кроме того, специалисты предприятия лично проводят теоретические и практические занятия со студентами нефтехимического колледжа. Ежегодно студентов обучают минимум шесть работников «Казаньоргсинтеза». А с 2015 года работает программа целевой профессиональной подготовки специалистов в КНИТУ - здесь проводится госбюджетная подготовка сотрудников из числа квалифицированных, перспективных рабочих предприятия.

Кстати, стажировку на «Казаньоргсинтезе» проходят не только студенты, но и преподавательский состав образовательных учреждений: педагоги знакомятся с новыми технологиями, возможностями современной техники, пишут научные работы на базе местных производств.

Хорошим студентам еще и доплачивают

С целым рядом образовательных учреждений на протяжении долгих лет сотрудничает Казанское моторостроительное производственное объединение. В этот список попали физико-математический лицей № 145 и средняя школа № 119 Авиастроительного района.

Фото: Министерство труда и социальной защиты РТ.

- В рамках подписанных программ взаимодействия для школьников на АО «КМПО» реализуется ряд проектов. В том числе кружок технического творчества по направлениям «3D-моделирование», «Автоматизация и механизация» и «Газодинамика». Кружки посещают учащиеся 6 - 11-х классов. Ребята являются победителями республиканских и всероссийских конкурсов и олимпиад, - отметил директор департамента трудовых отношений АО «КМПО» Сергей Зимин.

Кроме того, для учащихся 9 - 11-х классов работает целевой класс КМПО.

- Школьники проходят дополнительную подготовку по математике, физике, информатике и начертательной геометрии. Занятия проводят преподаватели КНИТУ - КАИ им. А. Н. Туполева, - рассказал Зимин.

В этом году КМПО берет на себя новые обязательства - начиная с сентября предприятие станет региональной площадкой по организации конкурсов и олимпиад для школьников, проводимых МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Непосредственно на предприятии производственные и преддипломные практики проходят студенты КАТК им. П. В. Дементьева. Кроме того, старшекурсникам дают возможность трудоустроиться на предприятие и зарабатывать в свободное от учебы время.

Аналогичная картина выстроена и при взаимодействии КМПО с КНИТУ - КАИ.

- Студенты проходят на КМПО производственные и преддипломные практики. Также на предприятии не первый год функционирует проект «Целевая группа», где студенты в свободное от учебы время проходят дополнительное обучение на предприятии. По итогам сессий и зачетов студенты получают стипендии от 6 до 10 тысяч рублей.

Кстати, уже на самом производстве проработана система карьерного лифта. Так, лучшие рабочие и специалисты ежегодно пополняют ряды «Золотого фонда» объединения. Он был создан по инициативе генерального директора КМПО Дамира Каримуллина.

Фото: Министерство труда и социальной защиты РТ.

- Попасть в «Золотой фонд» предприятия почетно. Работникам выплачивают дополнительную денежную премию, они имеют право на внеочередное получение жилья по программе социальной ипотеки в случае, если в нем нуждаются. В этом году впервые 23 представителя «Золотого фонда» за счет завода посетили промышленные предприятия в Японии, где ознакомились с передовыми технологиями, - добавил Зимин.

Так вот и получается, что пока студенты и родители боятся остаться без стабильной зарплаты и работы, предприятия сами готовы выстраиваться за потенциальными сотрудниками. Но лишь с условием - хорошим багажом знаний и желанием работать и учиться.

Материал подготовлен при содействии Министерства труда и социальной защиты РТ.