"Не поймешь, это шорты или трусы": Житель Чувашии потребовал, чтобы девушки не надевали откровенные наряды на улицу
Лето заканчивается и, признаться, за последние три месяца теплые дни можно было пересчитать по пальцам одной, но максимум двух рук. Вполне понятно, что сейчас, когда наконец прекратились дожди, а на термометрах показатели приблизились к 30 градусам, многие девушки пытаются все же получить загар. Вот только не всем нравится каким образом они это делают.
В частности, один из жителей Чувашии обратил внимание, что девушки надевают уж слишком откровенные наряды.
- Мужики как вы отпускаете своих жен в таком виде, а потом удивляетесь, что с рогами, - написал мужчина.
Отметим, что в комментариях под данным сообщением мнение людей разделились. Некоторые поддержали автора сообщения. По их мнению, девушки действительно в последнее время носят слишком уж вызывающие наряды.
- Дома так можно ходить. Но на улицу не могу себе позволить такое. Может воспитана как-то по-другому, - написала одна из пользователей интернета.
- У каждого свои предпочтения в одежде, но я бы сама из дома в таких шортах не вышла. Для меня это уже слишком...открыто, - поддержала предыдущего "комментатора" жительница Чувашии.
- Часто девушки одеваются не понятно. Вот смотришь и не поймешь, это шорты или трусы, - отметила еще одна девушка в комментариях под постом.
Впрочем, большинство людей, которые решили посмотреть сообщение жителя республики, его не поддержали. По их мнению, каждый человек волен выходить на улицу в том, в чем хочет.
- Фигура позволяет, возраст позволяет, почему бы нет.
- Она взрослый человек и сама выбирает, что надевать и отпрашиваться у кого-то не обязана.
- Всё же норм, вы чё! Хоть есть на что посмотреть, глаз порадовать! Уж лучше, чем в паранже.
При этом, к общему знаменателю пользователи интернета не пришли. Каждый, как говорится, остался при своем. Впрочем, в одном практически все "комментаторы" сошлись во мнении, что фотографировать людей на улице и выкладывать фотографии без их разрешения - не правильно.
ИСТОЧНИК KP.RU