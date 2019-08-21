2019-08-21T23:23:26+03:00
Общество

"Не поймешь, это шорты или трусы": Житель Чувашии потребовал, чтобы девушки не надевали откровенные наряды на улицу

По его мнению, короткие шорты - не лучший наряд для девушек
Владимир КРУПСКИЙ
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В одном практически все "комментаторы" сошлись во мнении, что фотографировать людей на улице и выкладывать фотографии без их разрешения - не правильно.В одном практически все "комментаторы" сошлись во мнении, что фотографировать людей на улице и выкладывать фотографии без их разрешения - не правильно.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Лето заканчивается и, признаться, за последние три месяца теплые дни можно было пересчитать по пальцам одной, но максимум двух рук. Вполне понятно, что сейчас, когда наконец прекратились дожди, а на термометрах показатели приблизились к 30 градусам, многие девушки пытаются все же получить загар. Вот только не всем нравится каким образом они это делают.

В частности, один из жителей Чувашии обратил внимание, что девушки надевают уж слишком откровенные наряды.

- Мужики как вы отпускаете своих жен в таком виде, а потом удивляетесь, что с рогами, - написал мужчина.

Отметим, что в комментариях под данным сообщением мнение людей разделились. Некоторые поддержали автора сообщения. По их мнению, девушки действительно в последнее время носят слишком уж вызывающие наряды.

- Дома так можно ходить. Но на улицу не могу себе позволить такое. Может воспитана как-то по-другому, - написала одна из пользователей интернета.

- У каждого свои предпочтения в одежде, но я бы сама из дома в таких шортах не вышла. Для меня это уже слишком...открыто, - поддержала предыдущего "комментатора" жительница Чувашии.

- Часто девушки одеваются не понятно. Вот смотришь и не поймешь, это шорты или трусы, - отметила еще одна девушка в комментариях под постом.

Впрочем, большинство людей, которые решили посмотреть сообщение жителя республики, его не поддержали. По их мнению, каждый человек волен выходить на улицу в том, в чем хочет.

- Фигура позволяет, возраст позволяет, почему бы нет.

- Она взрослый человек и сама выбирает, что надевать и отпрашиваться у кого-то не обязана.

- Всё же норм, вы чё! Хоть есть на что посмотреть, глаз порадовать! Уж лучше, чем в паранже.

При этом, к общему знаменателю пользователи интернета не пришли. Каждый, как говорится, остался при своем. Впрочем, в одном практически все "комментаторы" сошлись во мнении, что фотографировать людей на улице и выкладывать фотографии без их разрешения - не правильно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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