2019-08-21T14:47:33+03:00
Общество

И снова готовим тазики: опубликован график отключения горячей воды в Казани в сентябре

Водоснабжения в домах будут отключать не больше, чем на сутки
Алина ГАБДУЛИНА
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Воду отключат более чем в 200 домах.Воду отключат более чем в 200 домах.Фото: Валерий ШАХОВ
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Стало известно, в каких именно домах Казани и когда в сентябре не будет горячей воды. Отключения связаны с проведением гидрооперссовки тепловых сетей.

Так, со 2 по 3 сентября горячей воды не будет:

- в поселке Урицкого;

- в роддомах №1, №2 и №4;

- в больницах №7, № 9 и №16

- в РЦР МЧС;

- в госпитале ветеранов Великой Отечественной Войны;

- в профилактории КОС;

- на стадионах «Тасма» и «Рубин»;

- в торгово-развлекательном комплексе «Тандем»;

- в бассейне «Казаньоргсинтез» и аквапарке «Ривьера»;

- в спорткомплексе «Батыр», во дворце единоборств «Ак Барс» и Дворце водных видов спорта;

- в «Татнефть-Арене» и «Казань Арене»;

- в деловом центре «Релита»;

- в дворце культуры Химиков;

- в тепловоде «Алгоритм»;

- в здании администрации Ново-Савиновского района.

Кроме того, отключение коснется и жилых домов по адресам:

- Абсалямова, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39;

- Адоратского, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27а, 27б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34б, 34в, 35, 36, 36б, 36в, 37, 38, 39, 39а, 39б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 66а;

- Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;

- Амирхана, 2, 2а, 4а, 5, 6, 8а, 10, 10а корп.1, 10а корп.2, 11, 12а, 12б, 12д, 12е, 13, 14а, 14б, 15, 17, 18/41, 20а, 21, 22 корп.1, 22 корп.2, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109;

- Базарная, 2, 7а;

- Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;

- Баруди, 11, 13, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25;

- Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

- Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1, 29б корп.2, 31, 38, 39;

- Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45, 69, 81, 83;

- Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;

- Бондаренко, 4, 3б, 6а, 8, 6, 9, 14, 15а, 15б, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33, 61, 61а, 63, 63а, 83а;

- Вахитова, 5 (корп.2), 5 (корп.3);

- Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;

- Воровского, 3, 3а, 7, 11, 15, 15а, 17/7, 19, 21, 23, 25;

- Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14, 18, 20, 22а, 24, 25, 28, 32, 67а, 80а, 82а, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;

- Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16, 45;

- Выборгская, 2, 3, 4;

- Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 38, 40 корп.1, 40 корп.2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7;

- Гагарина, 24, 26, 28б, 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79а;

- Гашека, 3;

- Годовикова, 16;

- Голубятникова, 13, 14, 16, 19а, 20, 21а, 22, 24, 26, 26а, 30;

- Горсоветская, 2а, 17 (корп.1), 17 (корп.2), 17 (корп.3), 19а, 25, 25а, 29, 33, 34;

- Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43/1, 43/2, 43/4, 43в, 50а;

- Дежнева, 2 (корп.1), 2 (корп.2), 4 (корп.1), 4 (корп.2);

- Декабристов, 8, 10, 83, 85, 87, 89в, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205;

- Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1, 28 корп.2, 31, 31а, 33а, 37;

- Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;

- Енисейская, стр.4а;

- Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14, 20, 22, 24, 25, 27, 28а, 29, 32/20, 32а, 34, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 89;

- Калугинская, 4;

- Карагандинская, 6, 6а;

- Козина, 3а, 3б, 5, 7;

- Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;

- Коломенская, 17;

- Коммунаров, 1/6, 2 (секции 1-15);

- Комсомольская, 1;

- Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;

- Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 50а, 52а, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 109;

- Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 30, 34, 71;

- Кошевого, 20;

- Краснококшайская, 71/9, 75а, 84, 86, 92;

- Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 (корп.1), 17 (корп.2), 17 (корп.3), 17 (корп.4), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 (корп.1), 25 (корп.2);

- Лаврентьева, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28;

- Ленинградская, 19в, 22, 60, 60б;

- Ленская, 10;

- Лукина, 1а, 2, 3а, 4, 8, 11 корп.1, 11 корп.2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 48ж, 50, 53, 55;

- Лушникова, 6, 8, 10;

- Лядова, 9а, 15а;

- Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 40, 49;

- Малая Армавирская, 9/31;

- Малая Крыловка, 27;

- Меридианная, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;

- Молодежная, 3, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;

- Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6;

- Мусина, 1, 7, 9, 21, 23, 59а, 59б корп.1, 59б корп.2, 61а, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80;

- Мухамедьярова, 34;

- Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;

- Односторонка Гривки, 10, 48;

- Окольная, 28, 30, 94а (корп.1), 94а (корп.2);

- Октябрьская, 1, 8, 10, 21б, 27а, 38.

- Павлова, 1, 3а, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;

- Побежимова, 15, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;

- Ползунова, 5;

- Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;

- Проточная, 6;

- Пржевальского, 2, 4;

- Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;

- Серова, 3, 4, 5, 6 (корп.1), 6 (корп.2), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 46, 48, 48 (корп.3), 51/11;

- Северополюсная, 30;

- Симонова, 6, 15;

- Солдатская, 3, 5;

- Соловецких Юнг, 1, 7;

- Тверская, 5, 9б;

- Трамвайная, 15, 17;

- Тэцевская, 4, 4б;

- Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а;

- Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;

- Хакима, 3, 5, 5а, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 60, 61/18;

- Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;

- Хлебозаводская, 3, 6, 7а;

- Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/19, 21, 44;

- Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 68а;

- Четаева, 4, 5, 5а, 9, 10, 11, 13 корп.2, 14а, 20, 22, 24, 25, 27, 27а, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;

- Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8, 12, 14, 15, 16/15, 17, 19, 20а, 20б, 20/12, 22, 23, 25, 26/5, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 77/2, 79, 81, 82, 85, 85а, 86, 86/10, стр.88;

- Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 43/2, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59а, 59в, 59г, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93;

- Чкалова, 7б;

- Шадрина, 1;

- Шатурская, 250;

- Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 9, 12, 18;

- Ютазинская, 6б, 14, 16, 18;

- Ягодинская, 25;

- Ямашева, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1, 54 корп.2, 54 корп.3, 54 корп.4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 101, 102, 102а, 103, 103а, 104 корп.1, 104 корп.2, 108, 110, 112.

- Яруллина, 5, 5/1, 5/2, 6;

- 2-я Ленинградская, стр.4;

- 2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 34, 35, 36, 37, 39.

С 9 по 10 сентября воды не будет в жилых домах по адресам:

- Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187/8;

- Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;

- Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11;

- Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;

- Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;

- Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21;

- Баумана, 36;

- Бехтерева, 9, 9а;

- Большая Красная, 8, 22;

- Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;

- Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а;

- Бутлерова, 6;

- Вербная, 1, 1а;

- Вишневского, 29/48;

- Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11а, 11б, 11/3, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39, 45;

- Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9/95, 10, 11, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 34, 36, 38;

- Гаспринского, 29, 31;

- Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;

- Горького, 3 (литеры а, б, в)

- Дзержинского, 11;

- Достоевского, 50, 52, 66;

- Дубравная, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 42, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61, 63, 65;

- Еники, 17б;

- Завойского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 12, 14/74, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 22а, 25;

- Зинина, 24, 34;

- Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121;

- Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 55;

- Камала, 4;

- Карима, 2/22, 9, 26;

- Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;

- Качалова, 76, 77, 77а;

- Коротченко, 22;

- Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а;

- Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;

- Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

- Магистральная, 4, 4а, 22а, 34, 34/1;

- Маркса, 16а;

- Миннуллина, 8а, 8б/15, 8в/15;

- Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;

- Модельная, 8, 10;

- Назарбаева, 9/2, 10, 12, 12а, 35/1, 47, 60, 60а;

- Нариманова, 50, 52, 66а;

- Насыри, 42, 44;

- Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

- Островского, 12, 107;

- Павлюхина, 37, 99б (стр.1.1), 99б (стр.1.2), 102а, 104а, 104б, 110а, 110в, 128;

- Парижской Коммуны, 19;

- Петербургская, 64, 65а;

- Право-Булачная, 47;

- Промысловая, 5;

- Проспект Победы, 18, 18а, 18 корп.1, 20, 20 корп.1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 57а, 57б, 57в, 58, 60, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп.3, 62 корп.4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 139, 139 корп.1, 139 корп.2, 139 корп.3;

- Родины, 24а, 24б;

- Роторная, 27б, 27в;

- Садыковой, 20, 22;

- Саид-Галеева, 25;

- Сайдашева, 19;

- Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;

- Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56;

- Спартаковская, 35, 84, 87, 88б (стр.2.1), 88б (стр.2.2), 89;

- Султана, 8;

- Сафьян, 6/8, 8;

- Хади Такташа, 41, 79, 99, 105, 113, 123а, 123б, 119, 121, 123, 127;

- Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;

- Тельмана, 40, 42;

- Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 20а;

- Техническая, 35, 39а, 39б;

- Тинчурина, 1, 1а, 3, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;

- Тихомирнова, 19;

- Тукая, 57, 75г, 102б, 106а;

- Универсиады, 10, 12, 14, 16;

- Университетская, 4/34;

- Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 87, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;

- Чернышевского, 33;

- Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

- Шаляпина, 14/83;

- Шахиди, 1/15;

- Щербаковский переулок, 7;

- Япеева, 10;

- Яшь Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.

- Данный график является предварительным, указанные в графике сроки работ могут быть скорректированы по результатам опрессовок. Сотрудники Комитета ЖКХ рекомендуют горожанам обращать внимание на объявления об отключениях на информационных стендах, расположенных в подъездах домов, - сообщает пресс-служба мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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