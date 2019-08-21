2019-08-21T09:38:05+03:00
Происшествия

Подростка, расправившегося в Ульяновской области со своей семьей, похоронили отдельно

Церемония состоялась в Карсунском районе области
Лика ИСАЕВА
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Тимерлана похоронили отдельно от родныхТимерлана похоронили отдельно от родныхФото: соцсети
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Во вторник в Карсунском районе области на сельском кладбище похоронили 16-летнего Тимерлана К. Молодой человек, по мнению следователей, в ночь с 17 на 18 августа в селе Патрикеево расправился со всей своей семьей - 42-летней матерью Мариной, четырехлетними близнецами - братишкой и сестричкой, и с 69-летней бабушкой и 66-летним дедом. Он зарубил всех топором.

Подросток зарубил всех топором Фото: СК СУ по Ульяновской области

Подросток зарубил всех топоромФото: СК СУ по Ульяновской области

После этого он оставил записку, отправил приятелю сообщение, что сделал, и сообщил место, где собирался покончить с собой. Там его и нашли - у подножья вышки сотовой связи в 500 метрах от дома.

Всю семью похоронили в том же селе, где они жили, в Базарносызганском районе области. На этом настояли родственники. Тело Тимерлана отец увез в село, где после развода с Мариной проживал несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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