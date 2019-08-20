2019-08-20T16:46:40+03:00
Общество

Жители Дербышек предложили свой вариант строительства новой дороги – эксперты против

По мнению специалистов, предложенный вариант сильно загрузит трассу М-7. А также приведет к сносу большой территории садовых товариществ
Владимир КРУПСКИЙ
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Споры вокруг строительства дорог в Казани не утихают.Споры вокруг строительства дорог в Казани не утихают.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Не утихают споры по поводу строительства новых дорог в Казани. Самые горячие обсуждения идут по поводу появления дороги в районе поселка Дербышки. Люди не довольны тем, что по новому Генплану города, часть домов пойдет под снос.

Накануне специалисты управления архитектуры и градостроительства Казани, Института Генплана Москвы и администрации Советского района встретились с представители инициативной группы жителей поселков Дербышки и Вознесенское и выслушали предлагаемые ими альтернативные варианты возможного расположения дорог.

Совещанию предшествовал ряд встреч, инициированных администрацией района, на которых жителям было предложено сформулировать свои варианты расположения дорог на Генплане Казани и представить их разработчикам.

Первыми свой проект расположения будущих дорог представили жители Дербышек. Они предложили строить развязки в объезд жилого массива с выходом на М-7. Впрочем, аткой вариант экспертов не устроил. Как говорится, в нем слишком много «но».

- Вариант жителей полностью исключает транспортные магистрали вокруг Дербышек и предлагает пустить все потоки в обход жилого массива, по другим территориям. Но тогда действительно пострадают жители поселка Царицыно, районы в зоне восточной дуги и природоохранная зона в районе Казанки. Кроме того, приняв этот вариант, мы перегрузим М7, все близлежащие магистрали, существующие и проектируемые мостовые переходы через Казанку, - отметил первый заместитель директора Института Генплана Москвы Олег Григорьев

Заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров добавил, что в таком варианте дорога частично пройдет по застроенной территории, а значит, потребует значительного сноса домов в садовых товариществах.

- Если в вариантах разработчиков генплана дорога проходит вдоль полотна железной дороги, в действующих коридорах существующих улиц, без сноса жилых домов, то жители предлагают более жесткий вариант, который затронет большие территории СНТ, – отметил Кадыров.

Жители Вознесенского выразили свое несогласие с трассировкой заложенного в проекте Генплана проезда №50, который ведет к Вознесенскому тракту. Разработчики Генплана продемонстрировали собравшимся результаты компьютерного моделирования движения транспортных потоков, если этот проезд не будет построен.

Модель показала ухудшение дорожно-транспортной ситуации не только на близлежащих улицах, но и в районе проспекта Победы и Оренбургского тракта. Все возможные альтернативные варианты строительства проезда №50 предполагают снос домов.

Однако, чтобы выработать максимально объективное мнение по поводу предложений инициативных групп поселков Дербышки и Вознесенское, они будут вынесены на рассмотрение специальной комиссии при руководителе Исполнительного комитета Казани. В нее входят около 80 экспертов – экологов, градостроителей, независимых экспертов, которые дадут свою оценку и заключение по предложенным вариантам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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