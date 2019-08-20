А какое было у тебя? Смотрим 9 запоминающихся фотографий уходящего лета из разных уголков России

Лето в этом году далеко не всегда радовало нас ясными и жаркими днями, но тем ценнее моменты, когда удавалось поймать его неповторимое беззаботное настроение. К счастью, мобильная фотография позволяет собрать и сохранить все лучшие его моменты, чтобы потом холодными зимними вечерами пересматривать и согреваться воспоминаниями. Если вы еще не успели пополнить копилку незабываемых кадров, то предлагаем поймать вдохновение в нашей статье: для этого мы собрали яркие кадры пользователей из разных городов России, чтобы показать, каким многогранным и прекрасным было это лето.

Кто-то улетает на летний отдых, а кто-то остается — но главное поддерживать связь и делиться впечатлениями

Катерина – блогер, Москва. Instagram: @nevzorovakati

— Что успела сделать я этим летом? Полюбить московскую погоду, открыть в себе новые эмоции и чувства: с появлением в семье собаки Диди я как будто стала мамой. Да и Диди во многом напоминает ребенка.

Что на том берегу? Самое время узнать!

Олег – фотограф, Казань. Instagram: @olegsamoilov

— На рассвете рано утром поехали на озеро Лебяжье, которое расположено недалеко от Казани, чтобы застать самый красивый свет. Нам повезло и появился туман на 10 минут. Лето прекрасно такими моментами!

Отправиться туда, где не слышен шум города, а природа дышит первозданной красотой — всегда отличная идея

Яна – менеджер, Новосибирск. Instagram: @yasya_nazarova

— Я открыла для себя Алтай. До путешествия на Мультинские озера я была достаточно равнодушна к Алтаю. «Ну что я горы не видела что ли?», — отвечала я, когда люди удивлялись, что я живу в Сибири и не была на Алтае. Алтай для меня в первую очередь ассоциировался с туристическими базами на фоне гор, которые заменяют в таком отдыхе фотообои. Оказалось, что горы-то я и не видела. Настоящие, вдохновляющие, те, которые до мурашек по коже поражают своим величием и мощью. Для меня любое расстояние нипочем, если мои глаза будут вознаграждены и я смогу сделать хотя бы парочку кадров на смартфон. Мне повезло запечатлеть фотографию, которая, на мой взгляд, полностью отражает дух Алтая: горы, высокое голубое небо, лошади и дикая природа.

Лето — значит, пора купаться. А с такими спасительницами и бояться нечего (но за буйки все равно не заплывать!)

Кристина – мама-блогер, Казань. Instagram: @bocharova_kazan

— Лето — это, как ни банально, ветер, пляжи, солнце — и мои личные спасатели Малибу!

В течение дня обязательно нужно освежиться и подкрепиться мороженым... И желательно не один раз!

Лиза – блогер, Ростов-на-Дону. Instagram: @liza_lagoyda

— Люблю есть и фоткаться. А если это одновременно…

Когда живешь на яркой стороне, готовься постоянно подниматься к новым вершинам #живинаяркойстороне

Билайн, Instagram: @beelinerus. Автор фото: @molli_______________________

Летом за спиной будто вырастают крылья!

Анастасия – фотограф и блогер, Казань. Instagram: @a_gubinskaya

— Лето слишком коротко, не хочется терять ни минуты! А цветение — еще более скоротечный момент, и насладиться им хочется всегда. Это поле фацелий находится недалеко от Казани, и в этом году оно произвело настоящий фурор! Полюбоваться им и сделать на память фотографии было обязательным пунктом из списка дел, которые я хотела успеть этим летом.

Когда твоего хозяина переполняет вдохновение

Гомер – блогер, креатор и ивентор, Москва. Instagram: @hiplaneta

— И всё же лето даёт больше свободы для творчества и идей! А на фотографии мы решили показать с крохой Бейонсе, как мчимся по утрам на работу. Важно не забыть взять с собой главный напиток утра. Кофе окрыляет!

Такие закаты можно увидеть только летом, и, если повезет, застать их на природе - впечатлений точно хватит надолго

Владимир – путешественник, Владивосток. Instagram: @vladimir_yaxno

— На своем автомобиле я проехал много тысяч километров, исколесил большую часть Латинской Америки, а этим летом решил добраться до Магадана. Лето 2019 запомнится мне белыми ночами трассы «Колыма», чье золотое кольцо я внес в свой личный список самых красивых дорог мира наравне с Памирским трактом и Карретера Аустраль (Carratera Austral) в Чили. Фото сделано на озере Гранд, Магаданская область.

Самыми яркими моментами хочется без промедления делиться с друзьями и близкими. Хорошо, что с развитием высокоскоростного мобильного интернета это можно сделать оперативно практически в любой точке города и даже в загородных локациях. Билайн поможет оставаться на связи и без проблем загружать снимки в соцсети или отправлять их в мессенджеры или на почту. Оператор непрерывно развивает собственную сеть, чтобы увеличивать покрытие и качество связи — так скоростное соединение появляется в отдаленных уголках, которые так эффектно смотрятся на фотографиях.

Позитивные эмоции и воспоминания о лете — это то, что согреет, когда наступят холода, поэтому не стесняйтесь без ограничений делиться своими лучшими снимками.