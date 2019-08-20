Татарстанская «Единая Россия» провела 500-ю встречу по обсуждению программы «Наш двор»

В последние годы в Татарстане обустроено 328 общественных пространств. Республика лидирует в рейтингах комфорта городской среды. Однако в Татарстанской «Единой России» уверены: от центральных площадей, набережных и парков пора переходить к ремонту дворов, где до сих пор не все в порядке. В апреле единороссы обратились к Президенту РТ с предложением о создании новой республиканской программы по благоустройству дворов во всех районах и городах республики. Рустам Минниханов поддержал предложение партии. Он дал поручение правительству приступить к разработке программы и поручил «Единой России» обсудить с людьми проект Стандарта татарстанского двора.

– В преддверии выборов депутатов Госсовета «Единая Россия» получает тысячи наказов, – отмечает председатель республиканского парламента Фарид Мухаметшин. – И мы видим, что люди ждут программу «Наш двор». Из 5000 наказов, которые пришли через сайт «МойДепутат.онлайн» и по «горячей линии» 8-800-201-1600, каждое четвертое обращение касается благоустройства. Это еще раз подтверждает, что партия правильно и очень вовремя вышла с предложением создать программу «Наш двор». И Президент нас поддержал.

За первый месяц кандидаты «Единой России» обсудили новую программу с жителями 500 дворов в 43 районах и 19 городских поселениях Татарстана. Каждая встреча проходит предметно – с использованием карт-схем дворовых территорий. На них жильцы могут отметить, где именно нужно разместить те или иные объекты: парковки, проезды, мусорные площадки, детские комплексы, зеленые зоны. В начале сентября все схемы передадут в Минстройархитектуры и ЖКХ РТ. Эксперты и специалисты проанализируют массив данных, чтобы создать новый Стандарт двора для республиканской программы.

– Если вы много путешествуете, то наверняка замечали, как порой в городах разительно отличаются «туристические» районы и окраины, – Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина. – Задача Татарстанской «Единой России» – работать не для того, чтобы впечатлить приезжих, а для наших жителей. Поэтому пора сделать красивыми дворы в каждом районе и городе республики.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения "Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия"