2019-08-19T14:27:54+03:00
Общество

Шведский стол и ресторан на 2 тысячи мест: Как и чем будут кормить участников чемпионата WorldSkills в Казани

Организаторы постараются угодить всем гостям турнира
Владимир КРУПСКИЙ
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Выбор еды должен понравиться гостям.Выбор еды должен понравиться гостям.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Уже в ближайший четверг, 22 августа в Казани стартует чемпиона мира по рабочим профессиям WorldSkills Kazan 2019. Сейчас в столице Татарстана идут последние приготовления. О том, как и чем будут угощать участников мирового чемпионата рассказала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина. Так, питание будет организовано на трех площадках: в выставочном центре «Казань Экспо», учебно-лабораторном корпусе Поволжской академии спорта в Деревне WorldSkills и Академии тенниса.

В ВЦ «Казань Экспо», где будут проходить основные события чемпионата, для питания аккредитованных участников и волонтеров возведена временная конструкция главного ресторана общей площадью 9700 квадратных метров, из которых 5000 квадратов занимает зал для приема пищи на 2100 посадочных мест.

Для посетителей разработано и согласовано с Роспотребнадзором республики 5-дневное меню. Питание организовано по типу шведского стола и представляет пять линий раздачи с европейской национальной кухней, пять – с азиатской, две линии – халяль, а также предусмотрены зона для пиццы и салат-бар. Для комфорта гостей во всех зонах питания представлен англоговорящий персонал.

Отдельно организована линия раздачи, рекомендованная для питания участников категории «юниор». Всего в ресторане 14 линий раздачи. По словам Мухамедшиной, решение по увеличению их числа принято по итогам тестирования ресторана на национальном этапе чемпионата.

- По графику максимальное количество питающихся в пиковые дни будет составлять 5500 человек. Зал для питания волонтеров на 440 посадочных мест в пиковые дни будет принимать до 1600 человек, - заявила Мухамедшина.

Для всех желающих также будет организовано 83 чайных стола в разных кластерах выставочного центра. В этих зонах гостям предложат горячие напитки, кондитерские изделия, сладости, фрукты.

Для организованных групп посетителей из Татарстана и других регионов России организуют зону выдачи сухих пайков – в соревновательные дни планируется выдавать по 10700 комплектов.

- Всего в обеспечении питания и организации сервиса в главном ресторане «Казань Экспо» задействовано более 1200 человек, - рассказала гендиректор департамента.

Еще один важный объект оказания сервисов питания – деревня WorldSkills, где запланировано проживание порядка 5700 человек. Зона питания в деревне будет размещена по опыту чемпионата FINA-2015 года на трех этажах учебно-лабораторного корпуса Поволжской академии спорта, а также во временной конструкции. Общее число посадочных мест составит 1570. Здесь питание будет организовано по типу шведского стола с таким же меню, как и в главном ресторане «Казань Экспо». Максимальное количество линий раздачи составит 10. Плановый период работы ресторана в деревне – ежедневно с 17 по 28 августа.

- С учетом большого количества проживающих и ограниченностью зоны основной столовой, для отдельных клиентских групп питание будет организовано на прилегающих к деревне объектах. Так, в казанской Академии тенниса питаться будут организованные группы посетителей и более 700 волонтеров, включая иногородних и иностранных. Здесь предусмотрено 400 посадочных мест, - отметила Мухамедшина.

Питание организованных посетителей в Академии тенниса будет проводиться в дни соревнований с 22 по 27 августа, в пиковое время их количество составит до 1300 человек.

- Подготовительная работа прошла, все находятся в боевой готовности. Сейчас главное – не забывать улыбаться и говорить: всех накормим, все будет очень вкусно и сытно, - прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, в юбилейном 45-м Мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани с 22 по 27 августа, примут участие 1360 конкурсантов из 63 стран. Их состязания в 56 компетенциях будут оценивать 1294 эксперта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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