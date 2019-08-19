2019-08-19T14:19:18+03:00
Общество

«Лучший друг»: волонтеры посетили приют для бездомных животных под Казанью

В акции активное участие приняли сторонники партии «Единая Россия».
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Проблемы бездомных животных волнуют людей во многих уголках нашей необъятной планеты. Чтобы привлечь внимание к этому вопросу, Международное общество защиты прав животных в 1992 году инициировало проведение Всемирного дня бездомных животных. Идея нашла поддержку в обществе, и в итоге каждая третья суббота августа теперь отмечена в календаре особенным днем.

В честь этого волонтеры добровольческого движения «DаDобро» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив Татарстана и сторонниками партии «Единая Россия» с 12 по 17 августа провели акцию «Лучший друг». В течение недели активисты собирали для животных корм, медикаменты, игрушки и другие необходимые вещи. Все собранное участники акции увезли в приюты для брошеных животных. Один из таких, приют «Кот и пес», расположен в села Айша Зеленодольского района.

- Мы решили помочь этому приюту и оказать посильную помощь - привезли питание, медикаменты, хозяйственные принадлежности, - рассказал доцент КФУ Виктор Сидоров. - Очень важно помогать братьям нашим меньшим. Хотелось бы призвать людей быть более ответственными, не оставлять животных без дома и помогать уже действующим приютам.

На сегодняшний день в приюте содержатся порядка 400 собак и около 40 кошек. Все они привиты и стирилизованы. Каждый из них по-своему хорош и со своим уникальным, но при этом добродушным характером. Их всех объединяет одно - все они оказались в трудной жизненной ситуации: кого-то подобрали раненым на улице, от кого-то отказались хозяева.

- Некоторых животных подбрасывали к воротам приюта в мешках и коробках, - рассказывает руководитель фонда «Кот и пес» Альберт Галиев.

По его словам, главная задача не просто помочь животным, а постараться исправить мышление людей и научить их заботиться о животных, не бросать их. Так, в школах Зеленодольска проводятся уроки добра, детки сами приезжают помочь приюту. В целом желающие могут приезжать и ухаживать за животными. А вот новых питомцев стараются не брать.

- В самом начале, четыре года назад, было около ста животных, а потом внезапно их стало двести, - вспоминает Галиев. - Самое сложное - это найти ресурсы на содержание животных и поддержание работы приюта.

Ежедневно животным готовят порядка 220 килограммов еды из круп и мяса. Работают в приюте четыре человека.

К счастью, некоторым питомцам все же удается найти свой дом. В летние и весенние месяцы приют покидают порядка десяти животных.

В рамках акции одного из них забрала себе в дом депутат Госсовета Татарстана Анастасия Исаева.

- Я сама традиционно помогаю приюту, который находится ближе к моему дому. Но сегодня узнала, что организуется акция, и решила присоединиться. Привезла с собой большую упаковку корма. В масштабах учреждения это не так уж и много, конечно, но и она будет полезна, - рассказала Исаева «Комсомолке».

Из приюта она забрала щенка Марусю. Теперь это третий питомец в семье Исаевой.

- Собаки всегда были нашими членами семьи. Сейчас уже есть две - одна породистая, а вторая хоть и дворняжка, но друг другу они не уступают, - рассказала Исаева. - Вторую собаку подобрала год назад в парке.

Вместе с этим она призвала всех вспоминать о братьях меньших, оказавшихся не в самых лучших условиях, для которых каждый день - битва за выживание. С ее слов, не обязательно брать животных домой - порой просто достаточно их покормить и приласкать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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