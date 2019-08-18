«Рубин» одержал третью победу в сезоне

«Рубин» в матче 6-го тура чемпионата России обыграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0.

В шести первых матчах сезона у «рубиновых» три победы.Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанский клуб подошёл к игре с кадровыми потерями. Из-за травмы встречу пропускали два основных игрока центра поля Вячеслав Подберёзкин и Павел Могилевец. Но и без них казанцы активно действовали большую часть первой половины встречи. В середине тайма возможность для гола была у Зурико Давиташвили. Грузин пробил в перекладину ворот туляков.

В середине тайма возможность для гола была у Зурико Давиташвили.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Я целился, думал, что забью, но попал в перекладину. Надо работать, чтобы попадать в ворота, – сказал футболист после матча.

У «Арсенала» тоже был отличный момент для гола. Игорь Горбатенко сместился с правого фланга в центр и также ударил в каркас ворот.

У «Арсенала» тоже был момент для гола.Фото: Алина НИЗАМОВА

После перерыва тренерский штаб казанского клуба выпустил двух нападающих Евгения Маркова и Беку Микелтадзе в помощь Видару Кьяртонссону. С тремя форвардами казанцы сумели забить после двух игр кряду без голов. Не обошлось без вышедших на замену игроков. Микелтадзе отпасовал на Евгения Башкирова, а капитан казанцев пяткой в одно касание отправил мяч на Маркова.

Капитан казанцев пяткой в одно касание отправил мяч на Маркова.Фото: Алина НИЗАМОВА

Арендованный у «Динамо» футболист забил свой первый гол за новую команду и принёс «Рубину» третью победу в сезоне.

– Очень приятно забить первый гол за «Рубин», но самое главное, что команда выиграла, – отметил главный герой встречи.

Игра с «Арсеналом» стала для «Рубина» 500-й за все время выступлений команды в премьер-лиге. После этой победы в активе татарстанцев стало 10 очков. В шести первых матчах сезона у «рубиновых» три победы, одна ничья и два поражения.

Игра с «Арсеналом» стала для «Рубина» 500-й за все время выступлений команды в премьер-лиге.Фото: Алина НИЗАМОВА

В текущем сезоне «Рубин» забил четыре гола, и все мячи в ворота соперников оформили выходившие по ходу игры футболисты. Главный тренер команды Эдуардо Докампо призвал смотреть на это с позитивом.

После этой победы в активе татарстанцев стало 10 очков.Фото: Алина НИЗАМОВА

– 11 игроков, которые выходят в стартовом составе, делают свою работу, затем игроки, выходящую на замену, ее довершают, – сказал испанский специалист.

Эдуардо Докампо и Роман Шаронов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также в матче с «Арсеналом» четвёртую жёлтую карточку получил центральный защитник Филип Уремович. Это значит, что на ближайшую игру казанцев будет дисквалифицирован. Хорват провёл без замен все шесть игр в сезоне и стал ключевым игроком в обороне.

– Отпразднуем победу, затем у нас есть неделя, чтобы подумать, кем заменить Филипа, – заключил Докампо.

Следующим соперником «Рубина» станет «Ростов», который неожиданно уступил «Уфе». Ростовчане примут у себя казанцев в воскресенье, 25 августа.