Появилось видео с места убийства семьи из пяти человек в Ульяновской области
Сотрудники СУ СКР Ульяновской области сообщили, что по факту обнаружения тел пяти человек в селе Патрикеево в Базырносызганском районе возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
Основная версия - 16-летний подросток Тимерлан расправился со своей семьей - 42-летней матерью, четырехлетними близнецами и 69-летней бабушкой и 66-летним дедушкой. Тела всех погибших были обнаружены в своем доме соседями, встревоженными их отсутствием во дворе. Эксперты предполагают, что все они были зарублены топором.
Тело 16-летнего Тимерлана было обнаружено у подножья телевышке в этом же селе. Он свел счеты с жизнью.
На видео показана работа экспертов на месте преступления и обстановка в доме, где обнаружили погибших.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Одноклассники рассказали, что Тимперлан был гордостью мамы и учителей (читайте здесь).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «16-летний подросток под Ульяновском зарубил топором всю семью»