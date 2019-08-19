Появилось видео с места убийства семьи из пяти человек в Ульяновской области

Сотрудники СУ СКР Ульяновской области сообщили, что по факту обнаружения тел пяти человек в селе Патрикеево в Базырносызганском районе возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Основная версия - 16-летний подросток Тимерлан расправился со своей семьей - 42-летней матерью, четырехлетними близнецами и 69-летней бабушкой и 66-летним дедушкой. Тела всех погибших были обнаружены в своем доме соседями, встревоженными их отсутствием во дворе. Эксперты предполагают, что все они были зарублены топором.

Тело 16-летнего Тимерлана было обнаружено у подножья телевышке в этом же селе. Он свел счеты с жизнью.

На видео показана работа экспертов на месте преступления и обстановка в доме, где обнаружили погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одноклассники рассказали, что Тимперлан был гордостью мамы и учителей (читайте здесь).