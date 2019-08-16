«Я выбираю небо 2019» в Казани: подробная программа мероприятия и где перекроют дороги

В воскресенье, 18 августа, в Казани состоится праздник «Я выбираю небо 2019», приуроченный ко Дню авиации. Он состоится на площадке около Центра семьи «Казан». Мероприятие начнется в 16.00 и будет включать в себя не только летную программу, но и концерт.

Площадка начнет «жить» в 15.00. Однако официальное открытие праздника намечено на 16.00. Самолеты и вертолеты можно будет наблюдать в небе с 16.30.

Для казанцев выступят пилотажная группа «Русь». Кроме того, ожидаются демонстрационные полеты ТУ-95, ТУ-160, ТУ-22МЗ и ТУ-214, авиации общего назначения Stinson 108, Цесна-172, «Фермер», «Роланд», «Саванна» и вертолетов «АНСАТ», «Ми-8», «Ан-2», «Як-12», «Bell 206В3». После парашютисты исполнят прыжки на точность приземления.

В 17.10 начнется концерт, в котором примут участие творческие и трудовые коллективы республики.

Кроме всего этого, у Центра семьи будут организованы байк-шоу, мастер-класс по укладке парашютов и экспозиция беспилотных летательных аппаратов.

Отметим также, что на время праздника в Казани будут перекрыты несколько улиц. Так, с 14.00 до 21.00 ограничение будет действовать:

- в обе стороны улицы Сибгата Хакима – от пересечения с улицы Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова;

- в обе стороны улицы Бондаренко – от дома №3 на улице Сибгата Хакима до примыкания к проезжей части.

А с 12.00 до 20.00 в акватории реки Казанка от моста Миллениум до Кировской дамбы запретят использование различных лодок, в том числе парусных, прогулочных, спортивных судов, а также гидроциклов и байдарок.