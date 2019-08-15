2019-08-15T15:01:54+03:00
Происшествия

Экстренно севший в поле Подмосковья самолет А321 попадал в аварию и в Казани

Тогда судно зацепило хвостом курсовой маяк и получило серьезные повреждения
Алина ГАБДУЛИНА
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Ни в той, ни в другой аварии никто не пострадалНи в той, ни в другой аварии никто не пострадалФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Утром в четверг, 15 августа, в Раменском районе Подмосковья прямо в поле совершил экстренную посадку самолет Airbus А321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Москва-Симферополь. Немногим позже появилась информация, что этот авиалайнер в январе 2013 года уже попадал в аварию. Тогда ЧП произошло в аэропорту Казани.

Самолет летел в столицу Татарстана из Шарм-эль-Шейха. Заходя на второй круг при посадке, он зацепил курсовой маяк и также совершил экстренную посадку. Никто из пассажиров не пострадал – они даже не заметили аварии. Однако нельзя сказать этого о самом судне. У него были повреждены фюзеляж, гондола правого двигателя, часть правого закрылка, трубопровод гидросистемы стойки шасси, щиток одной из стоек шасси.

- Инцидент произошел, когда пилоты, из-за сложных погодных условий, приняли решение уходить на второй круг, - рассказал тогда «Комсомолке» руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Шавкат Умаров. – Видимость из-за тумана в аэропорту была ограничена, возможно, это и стало причиной случившегося. А возможно проблема с наземным оборудованием, или навигационным в кабине пилота.

Отметим, что экстренная посадка в Раменском также обошлась без жертв. Однако 23 пассажирам, среди которых есть дети, все-таки понадобилась медицинская помощь.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ двух двигателей из-за возгорания. В них попали птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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