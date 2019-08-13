ГИБДД Казани занялась нарушителями на электросамокатах: пьяных будут лишать водительских прав

Едва от снега и льда просыхает асфальт, как на тротуары и дороги "высыпаются" электро- самокаты, скутеры, моноколеса и другой экзотический транспорт.

И если раньше сотрудники ГИБДД регистрировали ДТП с участием тех же велосипедистов, то летом этого, 2019 года, стали все чаще происходить аварии с участим, так называемого, сезонного и электро-транспорта.

НЕ ИГРУШКА!

Пешком ходить стало не модно, велосипед - педали крутить еще, поэтому все больше казанцев стали пересаживаться на электорсамокаты и прочие новинки для ленивых - сел, кнопочку нажал и поехал. Никаких пробок и мелочи на проезд в автобусе.

Вот только стоит это удовольствие порой как не очень старенькая отечественная легковушка. Но и тут не проблема - можно же взять напрокат.

- К сожалению, ни сами граждане, ни работники всевозможных прокатных организаций, похоже, не задумываются о том, что всевозможные самокаты (особенно с электродвигателем), скутеры и прочие подобные агрегаты могут быть очень опасными, - рассказал "КП Казань" замначальника отдела-начальник отделения технического надзора ОТН и РАС ГИБДД УМВД Казани майор полиции Алексей Евтодьев - При игнорировании требований к мерам предосторожности, эти "игрушки" могут быть крайне опасными даже в руках взрослых, не говоря уже о детях и подростках.

Оказалось, что зря многие полагают - раз для управления таким транспортом не нужно ни средств защиты, ни водительского удостоверения, значит и правила дорожного движения соблюдать не обязательно. Эта ошибочно, тем более, что с июня в Казани зарегистрировано три ДТП с участием этого электротранспорта, в которых есть пострадавшие.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Началось все 9 июня, когда почти в три часа ночи на улице Татарстана 21-летний скутерист на скорости опрокинулся и получил серьезные травмы.

23 июня поздно вечером на улице Магистральная 52-летний водитель электросамоката KUGOO M4 PRO (мощность 500W) не уступил дорогу и врезался в "Шевроле Круз". Водитель электросамоката получил травму головы.

Третье ДТП произошло 13 июля в 16.41 на улице Батурина. 21-летний мужчина взял напрокат скутер Honda Giorno и отправился покататься. Молодой человек слишком близко проехался возле припаркованной иномарки и врезался в нее. Итог - закрытый перелом костей носа.

НЕ ДУМАЮТ НИ О КОМ!

Вряд ли кто-нибудь из скутеристов и самокатчиков готов стать причиной травмы других участников дорожного движения, но ведь для своих поездок они выбирают потенциально опасные места - тротуары и пешеходные переходы. А там, как известно, люди хотят.

Среди тех, кто может попасть под колеса этого экзотического транспорта, беременные женщины, мамы с детьми и пенсионеры. В соцсетях не редко публикуют возмущенные посты тех, кто попал в "ДТП" с таким транспортом. Вот только наказать некого - пока жертва поднимается с земли, виновник быстро скрывается с места происшествия.

- Главная проблема в том, что большинство граждан, а среди них есть и сотрудники прокатов, воспринимает такую технику всего лишь как занятные игрушки, - говорит Алексей Евтодьев. - При этом, многие модели электросамокатов, по рассказам самих же пользователей, могут разгоняться до 100 километров в час. Самое страшное, когда родители, забыв об элементарной безопасности, сажают на них детей. При этом про элементарную защиту - мотошлем, никто не думает!

НУЖНЫ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА!

Госавтоинспекция Казани напоминает тем, кто только собирается приобрести модную "игрушку", что на некоторые мощные модели требуются водительские права! Да, Вы не ошиблись. Смотрите сами:

- если мощность от 250 ватт до 4 000 ватт, то необходимо иметь водительское удостоверение на управление транспортными средствами категории "М".

- если мощность до 15 000 ватт, то необходимо иметь водительское удостоверение на управление транспортными средствами категории "А, А1".

Водительских прав и опыта вождения нет? Тогда лучше не рисковать своими жизнями и здоровьем и остаться дома.

ПОМНИТЕ

Пьяным на электросамокате ездить нельзя. Задержат - лишат водительских прав всех категорий на пару лет, и выпишут в суде штраф в 30 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ!

Самокат – индивидуальный транспорт, поэтому перевозка пассажиров, тем более детей, на нем запрещена.

НАДО ЗНАТЬ

Важнейшим недостатком конструкции электрического самоката по сравнению с велосипедами является короткая база и высокий центр тяжести. Это серьезным образом увеличивает риск падения вперед при торможении и в случае различных непредвиденных ситуаций.

Многие производители, чтобы уменьшить риск падения вперед, не комплектуют самокат передним тормозом, лишая водителя возможности быстро и эффективно затормозить, что крайне опасно в сложных ситуациях. Поэтому при езде на электросамокате обязательно ношение пользователями защиты локтевых суставов, коленей и головы.