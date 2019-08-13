Международный этнический фестиваль «Крутушка-2019» состоится с 23 по 25 августа

Ежегодно направление world music на главной сцене здесь представляют звезды российской и мировой этнической музыки. И в этом году фестиваль открывает совершенно новые имена – это свежий этно-джазовый проект из Франции «Guillaume Barraud quartet», венгерская певица Kovács Nóri, а также потомственный музыкант в десятом поколении и изобретатель инструмента «сатвик вина» Salil Bhatt из Индии.

Вместе с ними на сцену выйдут российские исполнители – все они играют современную музыку, основанную на различных народных традициях. Группа «Khoomei beat» – яркие представители нового поколения тувинских музыкантов из Кызыла, продемонстрируют сочетание горлового пения с экспрессией рока и легкостью поп-музыки.

Группы «Высо ко» из Санкт-Петербурга и «Абстрактор» из Воронежа представят экспериментальные жанры, родившиеся из сочетания классики, оригинальных авторских и народных текстов. Зрителей ждут зажигательные латиноамериканские ритмы от московской группы «Tambores», балканские мелодии от «Лакоча», башкирский акустический фолк от «Йатаган» из Уфы.

Событием станет выступление сразу трех новаторов татарской музыки: Энвера Измайлова (Крым), Зули Камаловой (Австралия-Россия) и Мубая (Казань).

Зуля Камалова.

Также публику порадуют выступления любимцев и частых участников «Крутушки» – пензенских «Странников», москвичей «Kalasnikovband», энергичных казанцев «Folk Fiction», а также мастера по игре на европейском инструменте hurdy-gurdy Андрея Виноградова.

Не меньшее внимание на фестивале «Крутушка» уделяется и этнографическому направлению: его участники являются носителями и хранителями традиций своих народов. Древние мелодии и инструменты, старинные костюмы, обряды позволяют соприкоснуться с ожившей историей.

Группа "Странники".

На «Крутушке-2019» прозвучит музыка татар, кряшен, русских, марийцев, чувашей, мордвы, удмуртов и других народов в исполнении лучших коллективов из Татарстана и множества регионов России.

Ансамбль "Инвожо" (Кукморский район Татарстана).

Так, в этом году зрители познакомятся с возрожденной традицией артельной пастушьей игры на рожках вместе с легендарным «Нерехтским рожечным хором» из Костромской области. Уникальные песни семейских старообрядцев исполнят участники ансамбля «Кудёсы» из Забайкальского края. Выразительность звучания якутского хомуса представит ансамбль «Дьиэрэй» из Республики Саха (Якутия). Мордовское мужское многоголосие прозвучит в исполнении ансамбля им В. Ромашкина из Мордовии.

Фестиваль «Крутушка-2019» - это не только музыка, но и разнообразные мастер-классы, ярмарка самобытных ремесленников, арт-проекты, выставки, спектакли, танцы, презентации кинофильмов и анимации, детские программы.

В рамках фестиваля пройдет открытая культурно-просветительская конференция «Практическое применение традиционных знаний в современном мире», которая соберёт известных российских этнографов и антропологов, мастеров народного костюма и традиционной кухни. Она открыта для слушателей, и для них это редкий шанс познакомиться с научным материалом, узнать максимальные подробности и трактовки, а для ученых – возможность поделиться с заинтересованной аудиторией накопленным опытом и авторскими наработками.

Лекции прочитают Дмитрий Баранов – заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея из Санкт-Петербурга, Андрей Санников – руководитель московской Школы исторической каллиграфии, Никита Петров – заведующий Лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС.

В практической части конференции принимает участие, пожалуй, самый известный знаток и популяризатор русской традиционной кухни, телеведущий и бренд-шеф Максим Сырников (Тверская область). Он выступит с лекцией «Что есть что в русской кухне», а также проведет открытые мастер-классы по приготовлению кулебяки, овсяного киселя и различных каш. Кроме того, на фестивале ожидаются мастер-классы по татарским национальным сладостям от казанских кондитеров и по хлебопечению.

Специалисты конференции познакомят слушателей с основами традиционного ткачества народов Поволжья и Приуралья, научат делать куклу в национальном костюме в стиле артельных игрушек начала XX века, продемонстрируют уникальную старинную технологию кубовой набойки – создания узорной ткани «джинсового» цвета индиго.

Посетители фестиваля «Крутушка» смогут увидеть сразу несколько масштабных выставочных проектов. Это выставка более 100 лучших работ участников 14-ти международных арт - симпозиумов по современному искусству из 28 стран «Колесо дружбы» из фондового собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, а также Международная выставка детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание предков» и фотомедиавыставка «Времени живая нить» – новые экспозиционные проекты филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».

Московская студия традиционного костюма «Русские Начала» представит на фестивале выставку «Детский мир» и презентует подлинные предметы детской одежды, фотографии конца XIX – начала ХХ вв., игрушки, а также реплики и реконструкции детских предметов центра и севера России.

Как никогда обширная кинопрограмма «Крутушки-2019» сформирована в этом году из лучших зарубежных и отечественных фильмов - участников Международного фестиваля визуальной антропологии «Камера-посредник» разных лет, и включает работы режиссёров из 9 стран: это Россия, Франция, Германия, Италия, Перу, Иран, Япония, Македония, Литва.

Специальная детская программа фестиваля представлена разнообразными прикладными мастер-классами, а также спектаклями от театра кукол «Душегреи» и фольклорно-музыкального театра «Ученый медведь» из Москвы. Под руководством режиссёра Андрея Пронькина на фестивале будет снят короткометражный фильм по одной из самых известных татарских сказок «Шурале». Благодаря занятиям с профессиональными педагогами, дети – участники и зрители фестиваля – станут настоящими актёрами и создателями анимационной части проекта.

Кроме насыщенных мероприятий фестиваль «Крутушка» – прекрасная возможность для общения с природой. Фестиваль обрамлен уникальным ландшафтом: крутой берег реки Казанки, просторная поляна и цепь незамерзающих холодных «Голубых озер», окруженных первозданным лесом. Иногородние зрители фестиваля смогут остановиться в специально обустроенном палаточном лагере, комплексе «Байтик» или гостиницах города Казань. Добраться до посёлка Крутушка можно на городском автобусе №78, для личного транспорта организуется бесплатная стоянка.

В этом году на официальном сайте фестиваля впервые будет организована профессиональная прямая online трансляция событий трех основных дней 23,24 и 25 августа.