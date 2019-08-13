2019-08-13T17:38:15+03:00
Общество

Фестиваль «Великий Болгар-2019» в Татарстане посетило около 31 тысячи человек

Была среди них и корреспондент «Комсомолки», которая своими глазами увидела и конный турнир, и рыцарские поединки [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Участники мероприятия прибыли в Болгары из разных городов и даже странУчастники мероприятия прибыли в Болгары из разных городов и даже странФото: Алина ГАБДУЛИНА
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В минувшие выходные - с 10 по 11 августа, в Татарстане прошел фестиваль «Великий Болгар-2019». В Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике было организовано восемь тематических площадок.

Фестиваль "Великий Болгар" проходит ежегодно во вторые выходные августа Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фестиваль "Великий Болгар" проходит ежегодно во вторые выходные августаФото: Алина ГАБДУЛИНА

В частности, гости праздника смогли побывать на ристалище, ярмарке средневековых ремесел и народно-художественных промыслов, площадке мастер-классов, концертной площадке. Также на территории развернулся «Исторический лагерь», гастрономическая зона и площадка для выступления фольклорных групп.

Несмотря на то, что первый день фестиваля пытался испортить моросящий дождь и ветер, зрители не стали расходиться. Еще бы, ведь большинство из них приехало сюда из других городов и даже регионов России. Так, вдруг ставший серый пейзаж начали украшать разноцветные зонтики и дождевики.

Гостей праздника не напугала непогода, которая обрушилась на фестиваль в первый день Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Гостей праздника не напугала непогода, которая обрушилась на фестиваль в первый деньФото: Алина ГАБДУЛИНА

Разгар непогоды тогда пришелся на конный турнир. Под дождем в первый день прошли упражнения на снарядах и кавалерийские сшибки в доспехах на копьях.

Разгар непогоды в первый день пришелся на конный турнир, но участников это не остановило Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Разгар непогоды в первый день пришелся на конный турнир, но участников это не остановилоФото: Алина ГАБДУЛИНА

Кавалерийские сшибки в доспехах на копьях вызвали бурю эмоций у зрителей Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Кавалерийские сшибки в доспехах на копьях вызвали бурю эмоций у зрителейФото: Алина ГАБДУЛИНА

Участники соревнований были одеты в настоящие доспехи Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Участники соревнований были одеты в настоящие доспехиФото: Алина ГАБДУЛИНА

Завершением первого дня фестиваля стал Кубок Донжона (поединки 1х1) и фаер шоу. После, неожиданно для гостей праздника, небо над Болгаром озарил фейерверк. В тумане, который опустился на город, он смотрелся особенно красиво.

Одной из самых популярных мест фестиваля стала площадка мастер-классов. Здесь можно было научиться горновому бусоделию, золотной вышивке, кубовой набойке и кубовому крашению ткани, валянию, гончарному искусству и росписи посуды в технике сграфито. Любой желающий здесь мог попробовать себя в плетение клепано-сеченой кольчуги и в приготовлении мазей.

Одной из самых популярных площадок стали мастер-классы Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Одной из самых популярных площадок стали мастер-классыФото: Алина ГАБДУЛИНА

А для тех, кто не хотел сидеть на месте, площадка «Волжская Болгария» приготовила мастер-классы по стрельбе из лука, метанию копья и историческому фехтованию.

Не меньшим интересом у гостей пользовались открытые уроки по танцам и концерты. Так, на сцене выступили ансамбль Alcantar, группы «Хмельная Ворга», «El Mental», «Cyber Pyper», «Alkonost» и «Teufelstanz».

Не осталась без внимания и ярмарка, на которой можно было приобрести изделия ручной работы.

Не осталась без внимания и ярмарка, на которой можно было приобрести изделия ручной работы Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Не осталась без внимания и ярмарка, на которой можно было приобрести изделия ручной работыФото: Алина ГАБДУЛИНА

Организаторы фестиваля как всегда не оставили без внимания и самых маленьких гостей. Они могли принять участие в старинных играх с аниматорами, хороводах и ручейках, современном мечевом бое, лучном тире, а также различных эстафетах и конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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