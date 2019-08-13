День города-2019 в Чебоксарах: подробная программа праздничных мероприятий

24 августа в Чебоксарах масштабно отметят День города-2019. Столице Чувашии исполняется 550-лет. В честь юбилея в городе запланированы более 100 праздничных мероприятий. Гулянья начнутся 17 августа и продлятся вплоть до 24 числа.

За это время гости и жители города-юбиляра смогут побывать на выступлении пилотажной группы «Стрижи», принять участие в ночном «светящемся» велопробеге, увидеть все достижения Чувашии в одном месте и стать частью главной зарядки 2019 года. И это – далеко не все.

Фото: из материалов пресс-служб

17 АВГУСТА

В 10.00 на Московской набережной состоится чемпионат России по триатлону «Чебоксарский акватлон». В соревновании примут участие более 300 спортсменов и любителей из 12 регионов страны. Состязания пройдут в двух дисциплинах - плавание и бег. Так, на земле атлетов ждет дистанция в 2,5 километра, а на открытой воде - 1 километр, далее снова бег на 2,5 километра.

Также в 10.00, но уже у монумента Матери, начнется первый в истории Чувашии Всемирный городской тур по лазер-рангу (стрельба из лазерного пистолета на огневом рубеже с мишенью – Ред.). Его участниками могут стать все желающие от 7 до 80 лет.

23 АВГУСТА

В 22.00 на Певческом поле города стартует ежегодный ночной «светящийся» велопробег. Принять в нем участие смогут также все желающие старше 14 лет. При себе необходимо будет иметь велосипед и фонарик.

В ночном "светящемся" велопробеге смогут принять участие все желающие старше 14 лет

24 АВГУСТА

В этот день большинство праздничных мероприятий пройдет на Московской набережной. Так, торжества здесь начнутся в 10.30 с самой массовой зарядки. В ней примут участие известные спортсмены Чувашии, игроки баскетбольной команды «Чебоксарские Ястребы», городской футбольной команды «Спартак», а также подопечные республиканской федерации фитнес-аэробики.

В главной зарядке - 2019 года примут участие именитые спортсмены республики

В 11.00 на набережной представители гоночной команды New Star racing team покажут свой класс в гонках на воде. Так, горожане увидят три спортивных болида класса Formula 2, которые развивают скорость до 220 километров в час.

Также в акватории пройдет красочное и зрелищное водно-моторное шоу, которое дополнит фестиваль водных видов спорта, и дефиле яхт.

В 12.00 в небе начнет свое выступление пилотажная группа «Стрижи». В честь праздника воздушных асы подготовили новую программу, в которой будет задействовано семь самолетов «Миг-29». Шесть из них покажут групповой пилотаж, а седьмой выступит самостоятельно.

Тренировочный полет «Стрижей» состоится за два дня до выступления – 22 августа в 11.00Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Параллельно на Московской набережной будет проходить выставка «Гостеприимная Чувашия». На ней 9 городов и 21 район республики представит свои достижения в экономике, промышленности, культуре, спорте и социальной сфере. Кроме того, здесь будут работать площадки с дегустацией блюд национальной кухни.

В 15.00 в Чебоксарах начнется парад городской техники. Его возглавит первый троллейбус в Чебоксарах. Сохранены его внешний и внутренний виды: железный корпус и двери, фары прошлого столетия, сидения, касса и таблички.

Всего же в параде примет участие 150 машин, среди которых строительная и дорожная, автомобили МЧС и коммунальная техника.

Кроме того, 24 августа в 10.00 в сквере Иванова состоится всероссийский фестиваль колокольного звона, а в 13.00 там выступят Антон и Виктория Макарские.

В 11.00 на площадке около монумента Матери развернется фестиваль «Праздничная Чувашия». А в 14.00 на площади республики стратует фестиваль «Город Славы Трудовой».

Около монумента Матери развернется фестиваль «Праздничная Чувашия»

Фестиваль классической музыки будет проходить на Певческом поле с 15.00 до 17.00. А с 16.00 до 20.00 на улице Маркса и проспекте Ленина будет проходить арт-проект «Творческий бульвар», где развернутся площадки городов-побратимов Чебоксар.

ХОР ТУРЕЦКОГО И САЛЮТ

Кульминацией праздника станет театрализованное представление «Чебоксары – город твоих побед!» на Певческом поле. Организаторы мероприятия обещают, что оно «повернет время вспять и поможет вновь пережить зрителям знаковые события в истории города».

После, в 19.00, на сцене выступит победитель проекта «Голос» Петр Захаров в сопровождении симфонического оркестра. Также в 21.00 на сцене выступит Хор Турецкого. А гимн «550-летия Чебоксар» исполнят финалисты «ХаРРошей премии».

Хор Турецкого начнет свое выступление на Певческом поле в 21.00Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, на заливе Волге гости праздника смогут увидеть показательные выступления водно-моторного шоу и флайбордистов.

В завершении мероприятия небо над городом-именинником озарят огни мультимедийного шоу (20.50) и салют (22.00).

Праздничный салют начнется в 22.00Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

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На их циферблате должен быть изображен герб региона на белом фоне, а на задней крышке выгравирована надпись «От главы Чувашской республики». После они будут выручены за вклад в развитие республики в честь 550-летия Чебоксар (подробности)