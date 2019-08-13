2019-08-13T13:29:53+03:00
Авто

В Татарстане водителей пугают «призраком» машины ГИБДД

Речь идет о муляже с настоящими мигалками. Одним из первых он появился на дороге в Верхнеуслонском районе [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Как бы не старались сотрудники ГИБДД, водители продолжают нарушать правила дорожного движения. Устраивают лихие заезды на дорогах, невзирая на ограничение скорости, вылетают на встречку и даже игнорируют «зебры».

Самое действенное здесь – это даже не пресловутые камеры, а присутствие на дорогах патрульных машин ГИБДД. Но что делать, если благодаря оптимизации их не поставишь повсеместно? Автомобилистов становится все больше, а стражей дорог все меньше и меньше.

Нет, конечно, было время, когда с введением камер фото- видеофиксации водители стали реже превышать скорость. Один вид ящичка с треногой на обочине, или висящего под мостом аппарата заставляет гонщиков уже бессознательно убирать ногу с педали газа.

Но все это очень дорого, да и не напасешься камер на все аварийные участки в Татарстане. Так, в республике стали вешать «кукушки» - макеты подлинных камер фото- видеофиксации нарушений ПДД.

А что? Оказалось, тоже действенно. Потому решили пойти дальше. Например, в Арском районе, возле школ и детсадов с обеих сторон пешеходных переходов – «зебр», установили фигуры детей в полный рост. Эти «мальчики» и «девочки» в школьных формах хочешь не хочешь, а заставляли водителей сбавлять скорость. При этом решили воздействовать на лихачей не только визуально – к муляжам детей добавили искусственные неровности или шумовые полосы.

Фото: ГИБДД Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

Помогает: с начала 2019 года в Татарстане произошло 2 343 ДТП, в которых погибло 170 человек и ранено 2953. За тот же период в 2018 году аварий было больше – 2 366, и погибли 171 человек, получили ранения различной степени тяжести 2 932 участников дорожного движения.

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ И ОБГОНЫ

Но все равно на гладких татарстанских дорогах лихачи в отсутствие инспекторов ДПС гоняют по встречке, совершают там обгоны и превышаю скорость. Хоть вышеперечисленные меры и показывают свою полезность, но до идеальной вежливости и соблюдения Правил дорожного движения в Татарстане еще далеко.

Судите сами - с начала 2019 года в республике при нарушении правил обгона произошло 108 ДТП, в которых погибли 16 человек и восемь получили травмы. Хотя за предыдущий подобный период было 131 ДТП, 43 погибших и 247 травмированных.

Больше жертв только в авариях, случившихся по вине любителей превысить скорость невзирая даже на инстинкт самосохранения. Таких ДТП с начала этого года было зарегистрировано 263 аварии, в них погибли 28 человек и травмированы 339. При этом за этот же период 2018-го это было 458 аварий с 30 погибшими и 587 раненными.

- Наша цель - свети показатели гибели людей на дорогах республики к 0! – тем не менее не раз заявлял на совещаниях и встречах с журналистами главный Госавтоинспектор МВД Татарстана Ленар Габдрурахманов.

В итоге в республике решили сделать еще один шаг в этой борьбе. Так, в качестве эксперимента на одной из самых аварийных дорог – «Казань-Ульяновск», установили макет патрульного автомобиля. Причем с настоящими мигалками. Последнее это татарстанское ноу-хау. В других регионах ставить правдоподобную иллюминацию на такие муляжи пока никто не додумался.

В Татарстане водителей пугают «призраком» машины ГИБДД.

Увидят такой водители издали - сбавят скорость, значит - цель достигнута. Подъедут поближе - улыбнутся, что это «призрак» ГИБДД, а не настоящий автомобиль. Но дальнейший путь для таких впечатлительных будет тише - сейчас муляж, значит дальше может стоять настоящие госавтоинспекторы! Тут уж наверняка не скажешь, так что по всем расчетам и раскладам все же лучше сбавить скорость, что гляди и спасет жизни.

Тем более муляжи в темноте светятся как настоящие машины ГИБДД. Эти сигналы ночью точно заставят водителей буквально ползти по трассе.

А чтобы не примелькаться и не потерять своей эффективности муляжи с мигалками будут перемещать по трассе – с участка на участок. Все чтобы держать водителей, как говорится, в тонусе.

И это еще не все. Такие муляжи могут появиться и на других татарстанских дорогах. Но сначала изучат эффект от первого «призрачного» экипажа ГИБДД – стали ли водители на подведомственном ему участке более дисциплинированными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Автоновости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Владимир Путин назначил нового главу Кировского райсуда Казани
Воспитанник казанского «Рубина» Артур Сагитов перешел в аренду в «Нижний Новгород»
Фарид Мухаметшин: «Развитие фермерства и частных подворий решает задачу сохранения села»
Появилось видео того, как в Татарастане во время движения загорелась бетономешалка
Администрация главы Чувашии купит 500 позолоченных часов за 848 тысяч рублей
В эту среду в пяти районах Казани около сотни домов оставят без света
В Татарстане создадут спецкомиссию по спасению Волги от обмеления
Фарид Мухаметшин встретился с рабочими Зеленодольского судостроительного завода
Казань стала одним из самых «тусовочных» городов России
18 августа впервые в Казани пройдет велосипедная кольцевая групповая гонка
Татарстан закупит 9 УЗИ-аппаратов за 36 миллионов рублей
Расстрелял, изнасиловал и избил табуреткой: жителя Чувашии приговорили к колонии строгого режима
В Казани инфотабло на остановках снова заработают в 20.00
На трех улицах Нижнекамска на два дня отключат горячую воду
Господдержку малого и среднего бизнеса в Татарстане увеличат до 1,6 миллиарда рублей
В Марий Эл девушек-подростков будут судить за убийство из мести
В Казани росгвардейцы задержали разбойников с ножом
В гипермаркетах «ЛЕНТА» отмечают Яблочно-Медовый спас!
В Татарстане во время движения загорелась бетономешалка
В Чебоксарах злостного должника лишили квартиры
Резиденты ТОСЭР Набережных Челнов в 2019 году пополнили бюджет города на 28,8 миллиона рублей
В Татарстане спасатели вытащили из глубокого колодца гуся
Медовый спас-2019 в Набережных Челнах: традиционная ярмарка стартует 17 августа
По предложению татарстанской «Единой России» программу поддержки садоводов увеличат на миллиард и продлят на два года
Жители Советского района Казани теперь могут с помощью видеокамер отследить передвижения своих детей
Олег Данченко признан казанскими болельщиками лучшим игроком в матче «Краснодар» - «Рубин»
В Татарстане при строительстве телятника погиб пенсионер
В Марий Эл в ночь на 13 августа перекроют движение на трех трассах
На День республики Татарстан-2019 в Набережных Челнах выступит A’STUDIO