Главный тренер «Ак Барса» о выступлении на Кубке президента Казахстана: Первый турнир, мы не совсем довольны

Накануне в Нур-Султане завершился Международный хоккейный турнир за Кубок Президента Казахстана. В этом году матчи проходили с 7 по 11 августа. В них приняли участие пять команд из КХЛ.

В заключительный день соревнований казанский «Ак Барс» сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом». К встрече команды подошли с одинаковыми результатами: в Нур-Султане и «Ак Барс», и «Автомобилист» обыграли «Салават Юлаев», и «Нефтехимик», но уступили «Барысу». Казахстанская команда играла вечером, поэтому победитель в паре «Автомобилист» − «Ак Барс» ещё мог стать обладателем трофея.

Во втором периоде счёт открыл Азеведо: канадец покатил на смену, но перехватил шайбу в чужой зоне и забил точным броском. Через 22 секунды отыгрался «Автомобилист». В третьем периоде казанцы снова вышли вперёд, а команда из Екатеринбурга снова довольно быстро забросила ответную шайбу. Ближе к концу матча Ткачёв обыграл защитников «Автомобилиста» и вывел казанцев вперед. Но за 40 секунд до конца матча Максим Березин сравнял счет. В овертайме голов не было, а в серии буллитов победил «Автомобилист» - 3:4.

− Это была, наверное, одна из ключевых игр. Но пропускать гол за 40 секунд до конца матча – это большая роскошь, далее этого бы не хотелось. Но есть то, что есть: надо уметь играть такие моменты хорошо. Есть немного времени – поработаем, подумаем, - прокомментировал матч пресс-службе клуба главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Также наставник казанцев оценил выступление команды на турнире в целом.

− Первый турнир, мы не совсем довольны – есть моменты, над которыми надо работать, - отметил Дмитрий Квартальнов.

По итогам встреч первое место на Кубке Казахстана занял «Барыс», второе – «Автомобилист». «Ак Барс» расположился на третьей строчке.