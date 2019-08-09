Курбан-байрам-2019 в Казани: все, что важно знать о предстоящем празднике

В воскресенье, 11 августа, в Казани отметят один из самых главных мусульманских праздников Курбан-байрам-2019. В этот день город ждут десятки различных мероприятий, а также будут работать16 площадок для жертвоприношений.

День начнется с гает-намаза, который пройдет в 4.30. Праздничный вагаз же в городских мечетях начнут читать в 4.00.

Для того, чтобы все верующие смогли вовремя попасть в мечети, городские автобусы начнут работать уже в 3 часа ночи. Речь идет о маршрутах №№1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 71, 74, 75, 89 и 91.

Также в 3.00 на дороги Казани выйдут троллейбусы №№1, 2 и 12.

МЕСТА ДЛЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ

Для традиционного жертвоприношения в Казани будет отведено 16 мест. Все они в основном расположены около мечетей:

- «Казан Нуры» (Фатыха Амирхана, 3);

- «Салихжан» (Бестужева, 66а);

- «Аль-Марджани» (Каюма Насыри, 17);

- «Гадель» (Оренбургский проезд, 193);

- «Ризван» (Хусаина Мавлютова, 48а);

- «Апанаевская» (Каюма Насыри, 27);

- «Тынычлык» (Мелитопольская, 15, поселок Мирный);

- Комплекс на улице Братьев Петряевых;

- «Ярдэм» (Серова, 4а);

- «Рамазан» (Окольная, 25б);

- «Маулид» (Селянская, 23, поселок Залесный);

- «Куддус» (Яснополянский переулок, 16);

- «Иман Нуры» (Дорожная, 32а);

- «Билял» (Иркен, 29);

- «Фатиха» (Рихарда Зорге, д.4а);

- «Раджап» (Энгельса, 20).

Интересно, что принести жертвоприношение можно и on-line. Делается это в три клика: сначала выбирается барашек, после оформляется заказ, а в указанное время животное приносится в жертву и доставляется по указанному заказчиком адресу.

В Казани будет отведено 16 мест для жертвоприношенийФото: Алина НИЗАМОВА

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

После для казанцев и гостей города будут организованы несколько праздничных площадок. Одна из них разместится в парке «Маленький принц». В программе мероприятия: концерт со спектаклем, крио шоу, трогательный зоопарк, зона для самых маленьких, мехенди, аквагрим.

Еще один семейный праздник «Курбан-фест: дари тепло!» состоится в парке имени Горького. Он начнется в 13.00. Там пройдут спортивные эстафеты, игры по нейрофехтованию, аттракцион «Рыцари», соревнования по армрестлингу, а также «мастер-классы» по рисованию эбру, росписи пряников в татарском стиле, росписи глиняных игрушек, изготовлению кожаных ичигов, повязыванию платка, росписи хной, изготовлению брелоков и значков, изготовлению финиковых конфет. Гостей порадуют кукольным спектаклем, шоу мыльных пузырей, угощениями и подарками.

Также в 13.00 праздник для детей начнется в мечети «Нур-эль-Ислам» на улице Бигичева.

В 17.00 гулянья пройдут на территории мечети «Гаиля». Официальная часть праздника начнется со чтения Корана. Далее на импровизированной сцене будут прочитаны нашиды и мунадждаты. Ведущие организуют познавательные конкурсы. В завершении всех пришедших угостят пловом.

ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

В Курбан-Байрам в Казани нуждающимся раздадут 5 тонн мяса. Его разделят среди тысячи человек и 10 организациями, в числе которых детдома и реабилитационные центры.

Кроме этого, в городе пройдет благотворительный ифтар на 200 человек, а в комплексе «Туган авылым» – благотворительный обед на 250 персон.

Отметим, что совершить курбан можно будет не только 11 августа, но и 12-го и 13-го числа. Размер насиаба (размер имущества, обладание которым делает обязательным совершение жертвоприношения - Ред.) для него составит 20 тысяч рублей.