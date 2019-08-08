Казанцам показали «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино на день раньше премьеры

В прокат выходит долгожданный девятый фильм знаменитого режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Фильм рассказывает о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». Известный актер Рик Далтон, которого сыграл Леонардо ДиКаприо, и его дублер Клифф Бут, роль которого исполнил Брэд Питт, пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Также в звездный актерский состав вошла Марго Робби, сыгравшая жену режиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Их семье Тарантино выделил отдельную сюжетную линию.

В целом, картина передает жизнь в США в конце 1960-х годов, описывает американскую мечту, в сочетании с фирменным взглядом Тарантино. На этот раз режиссер отошел от кровавых сцен длиною в весь фильм, сделал акценты на историю человека, но в то же время с особенностями своей работы.

Совет от «КП-Казань»: самых терпеливых зрителей после титров ждет дополнительная сцена.