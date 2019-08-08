Под Новороссийском автобус с 41 человеком сорвался с обрыва: среди пострадавших есть два татарстанца

Смертельная авария произошла 7 августа в 22.00 под Новороссийском. Автобус, принадлежащий санаторию "Эллада", на большой скорости протаранил иномарку "Фольксваген Туарег", и обе автомашины упали с 10-метрового обрыва. На момент аварии в салоне автобуса вместе с экскурсоводом и водителем находился 41 человек, в салоне внедорожника - шесть.

На месте аварии от смертельных травм скончались пассажиры "Фольксвагена" - 40-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей, сын и дочь водителя автомобиля. Сам мужчина, его супруга и трехлетняя дочь погибшей пассажирки выжили. Они находятся в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/724742" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске машина и рейсовый автобус упали с обрыва.

Выжили и те, кто находился в автобусе. Это отдыхающие в санатории "Эллада", приехавшие из разных регионов России: Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Владимирской, Саратовской, Курской, Амурской, Челябинской областей, Красноярского края, Татарстана и Удмуртии. Санаторий ведомственный, принадлежит Федеральной налоговой службе России.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены все пострадавшие в этой аварии - 44 человека, в том числе 12 детей.

Среди пострадавших числятся и два жителя Набережных Челнов.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По предварительным данным, в аварии может быть виновен водитель автобуса. По версии следствия, он мог уснуть за рулем. По другой версии, у автобуса могли отказали тормоза.