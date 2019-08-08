2019-08-08T13:06:27+03:00
Дом. Семья

В Татарстане обнаружили двухметровое гнездо солнечных орланов

А под ним нашли птенца, упавшего оттуда во время своего первого полета [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: национальный парк "Нижняя Кама"Фото: национальный парк "Нижняя Кама"
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В Татарстане орнитологи национального парка "Нижняя Кама" продолжают наблюдать за краснокнижными птицами - солнечными орланами. Сотрудник парка Ринур Бекмансуров проводит осмотры деревьев, где гнездятся хищные птицы, птенцов которых окольцовывают.

Во время одного из таких осмотров орнитолог "навестил" гнездо на высокой березе, которое специалисты наблюдают с 2012 года. Почти ежегодно там появляются птенцы.

В этом году размеры гнезда удивили Бекмансурова - оно было высотой в два метра!

Фото: национальный парк "Нижняя Кама"

Фото: национальный парк "Нижняя Кама"

Фото: национальный парк "Нижняя Кама"

Фото: национальный парк "Нижняя Кама"

- Размеры гнезд солнечных орлов поразительно разные, - рассказал "КП-Казань" орнитолог. - В высоту они могут быть всего в 10-20 сантиметра, и не расти годами. Это касается гнезд, которые располагаются на самых вершинах сосен. Но вот в некоторых случаях гнезда "растут" с годами.

На земле под гнездом Бекмансуров обнаружил птенца-слетка. По мнению специалистов, это была самка, неудачно совершившая первый полет. Ее измерили, окольцевали и подняли в родное гнездо.

Фото: национальный парк "Нижняя Кама"

Фото: национальный парк "Нижняя Кама"

Фото: национальный парк "Нижняя Кама"

Фото: национальный парк "Нижняя Кама"

Фото: национальный парк "Нижняя Кама"

Фото: национальный парк "Нижняя Кама"

ИСТОЧНИК KP.RU

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