«Соцпакета нет, но путешествия и питание есть»: бизнесмен из Татарстана ищет помощницу, которой готов платить до 200 тысяч рублей
Бизнесмен из Набережных Челнов Эрик Гафаров ищет себе помощницу. Девушке, которая будет подходить всем его требованиям, мужчина готов платить до 200 тысяч рублей в месяц. Вакансию он разместил на своей соцстранице.
- Помните, у железного человека была помощница? Мне тоже нужна помощница примерно такая же, но только чтобы очень красивая. Чтобы на переговорах мои партнеры сбивались с мыслей, видя ее. А по утрам она мне напоминала, насколько прекрасен этот мир, - пишет бизнесмен.
Фото: instagram.com/ericgafarov
Гафаров при этом указывает, что его потенциальная помощника должна быть свободной от отношений с другими мужчинами, а также иметь водительские права, машину (желательно, но не обязательно), «потрясающий внешний вид», рост 160-170 сантиметров и загранпаспорт. Также она должна уметь говорить на английском языке.
Весить помощница должна от 45 до 55 килограмм. Приемлемый возраст – от 20 до 25 лет.
- Должна знать все про Манчестер Юнайтед, про каждого игрока и их подружек. Я хочу первый знать, с чьей женой переспал Гигз на этот раз и кого послал на *** Сэр Алекс, - добавляет бизнесмен.
На работе при этом потенциальная помощница должна будет всегда иметь при себе холодную «колу зеро со сроком годности не менее 2 месяцев», разбираться в моде, следить за внешним видом и питанием начальника. Кроме всего прочего, девушка должна сама заниматься спортом каждый день.
- Соцпакета нет, но путешествия и питание есть, - отмечает Гафаров.
К слову, кандидатка на должность может быть родом не только из Набережных Челнов.
- Ты можешь быть из любой «дыры», но готова к переезду! – пишет бизнесмен.
Как пример Эрик приводит своего помощника Дениса. Тот, якобы, изначально зарабатывал порядка 40-50 тысяч, а сейчас получает более 100.
- Уверен, что на следующий год будет 300-500 (тысяч – Ред.) у него, - признается работодатель.
Фото: instagram.com/ericgafarov
Отметим, что Эрик Гафаров – владелец нескольких ресторанов, службы доставки еды в татарстанском автограде. Кроме того, у мужчины имеется магазин корейского бренда и букмекерская контора.
Заработанные деньги бизнесмен тратит не только на себя, но и на близких. Так, в 2016 году он подарил своей маме красный «Mercedes». И пообещал вторую машину покруче, но только если родительница устроит не больше десятка аварий за год.
Однако «помощница для Гафарова» - не единственная высокооплачиваемая вакансия в Татарстане. Так, в декабре 2018 года работодатель из Елабуги искал юриста, специализирующегося на строительной сфере. Ему готовы были платить порядка 300 тысяч рублей.
Не меньше предлагали и исполнительному директору в Казани. Он должен был иметь успешный опыт управления командой от 20 человек, а также высокоразвитые аналитические, коммуникативные и организаторские навыки.
А 20 тысяч рублей буквально ни за что в Татарстане предлагали "охотнику на покемонов". Директор одной местной компании подсел на игру Pokemon Go, но времени на нее у него попросту не хватало. "Охотник" должен был достигать выдающихся результатов в игре вместо работодателя.
ИСТОЧНИК KP.RU