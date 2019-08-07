В Чувашии в отношении мирового судьи возбудили дело о крупном мошенничестве

Когда в 2015 году житель Чебоксар самовольно построил на земле для сельхозработ здание, то перед ним встал вопрос, как узаконить его.

Ответ - нужно было перевести участок в статус "под строительство". Вот только все это хлопотно и затратно, да и для такой серьезной операции был нужен компетентный человек, готовый помочь.

Такого человека мужчине нашла его 44-летняя знакомая. По ее словам, есть женщина-юрист, которая все готова устроить. Ею, по версии следствия, и оказалась Роза Габдуллова - мировой судья на участке №1 в Канаше.

Мужчина обрадовался и согласился заплатить Габдулловой за "содействие" 850 тысяч рублей. По мнению следствия, и судья, и ее знакомая-посредник, знали, что никак помочь в этой ситуации не смогут, но ради денег все же пошли на обман.

В течение двух лет "клиент" ждал, когда завершится процесс оформления документов на землю. Тем, временем, утверждают правоохранители, Габдуллова и ее подруга попросили еще два миллиона рублей, и получили их.

Но после, по их словам, переданной суммы якобы не хватило, и женщины попросили еще 1 миллион 860 тысяч рублей. Заподозрившей неладное, хозяин недвижимости обратился в ФСБ Чувашии. На очередную встречу, где он должен был передать деньги посреднице и судье, он уже пришел вместе с сотрудниками спецслужбы.

Вот только немедленному возбуждению уголовного дела в отношении Розы Габдулловой мешал ее неприкосновенный статус судьи. А в от ее 44-летняя подруга, выступившая посредницей, сразу стала фигуранткой уголовных дел по статьям "Мошенничество в крупном размере" и "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".

Для привлечения к ответу перед законом Габдулловой потребовалось решение Квалификационной Коллегии Судей Чувашии. Получив ее согласие, Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи судебного участка №1 города Канаша Чувашии Розы Габдулловой, сообщили в пресс-службе СК России. Она подозревается в совершении "Мошенничество в крупном размере" и "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".

Правда, мера пресечения для судьи еще не избиралась, да и от работы она пока не отстранена.