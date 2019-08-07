Казанцы пожаловались неработающий подъемник для инвалидов в поликлинике №6

Казанские соцсети облетела фотография, на которой зафиксировано, как в поликлинике два инвалида, опираясь друг на друга, с костылями подмышкой, поднимаются по ступенькам в здании.

Хотя рядом стоит "навороченный" подъемник, который должен и поднимать, и опускать инвалидные коляски. В комментариях утверждается, что это казанская поликлиника №6:

"В городской поликлинике номер 8, (на сибирском тракте 14) никто из персонала не может подойти и включить лифт для инвалидов, на кнопку вызова тоже никто не реагирует! Люди, которым трудно передвигаться, вынуждены подниматься по лестнице. Ну почему у нас в стране всё для "галочки" делается?..." (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.)

Заместитель главного врача по хозчасти Марат Сафин в разговоре с "КП-Казань" на это недоуменно пожимает плечами: "У нас все работает, надо только нажать кнопку вызова персонала".

Он рассказал, что в поликлинике, обслуживающей свыше 58 тысяч жителей Казани, есть все необходимое оборудование для маломобильных граждан.

- Как правило, такая категория пациентов заранее извещает терапевта или регистратуру о предстоящем визите, и к назначенному времени уже ждут сотрудники поликлиники, чтобы помочь добраться до нужного кабинета, - рассказал "КП-Казань" Марат Сафин. - Если же пациент приехал без предварительного уведомления, то с улицы он может вызвать представителя администрации, после чего ему помогут добраться по месту назначения.

Что же касается опубликованной в соцсетях фотографии, то он узнал на ней пристрой, где размещены несколько лабораторий по сбору анализов, кабинеты специалистов, оснащенных спецоборудованием. Для того, чтобы попасть в пристрой, маломобильных граждан сопровождают сотрудники поликлиники. За этим следит врач, который назначил процедуры в этой части здания.

- У нас там установлен подъемник, который перемещает инвалидные коляски, пользоваться им без сопровождения категорически запрещено! - заявляет Марат Сафин. - Если пациент испытывает трудности, то он должен обратиться в регистратуру, специалист перевезет его на одной из трех наших колясок, поможет подняться и также сопроводит обратно. Наша поликлиника оборудована всем необходимым, и до сих пор никаких претензий не поступало. Скорее всего, это постановочные кадры. Согласитесь, два инвалида, поддерживая друг друга, проходят мимо объявления, где рекомендуется нажать кнопку для вызова помощи... Кому это надо было?

По словам Сафина, та самая кнопка в рабочем состоянии. Возможно, пациенты посчитали лишним беспокоить медиков ради каких шести ступенек, что, в принципе зря, они имели на это полное право - если есть удобства, зачем так мучить себя.