"В квартире холодно, как в морге, мы спим в пуховиках": Жители Казани просят раньше времени включить отопление

Ненастная погода, которая установилась в Казани в последнее время, мягко говоря, не радует жителей столицы Татарстана. Особенно жителей города угнетает холод. Порой температура воздуха днем не превышает 10-12 градусов тепла и это-то в августе. Что говорить о ночном времени, когда, по словам некоторых казанцев, на улице бывает так холодно, что кажется, что столбик термометра рухнул ниже нулевой отметки.

В связи с этим, некоторые жители столицы республики попросили уже сейчас, несмотря на то, что на календаре еще лето, включить в квартирах отопление.

- Кто в курсе, когда уже включат отопление? Дома холодно, уже ставим печку, счет за электричество придёт, наверное, огромный, - написала жительница Казани в соцсетях.

Как выяснилось, у автора сообщения появилось много соратников. По мнению некоторых из них, сейчас в городе уже, фактически, сентябрь и ждать потепления уже не приходится.

"В квартире холодно, как в морге. Мы спим в пуховиках. Понятно, что может еще и потеплеет, н когда это будет?".

"Смотрел прогноз погоды, так до сентября дожди. Так что можно смело заявить, что наступила осень".

Впрочем, большинство казанцев оспорили пожелание девушки. По их мнению, включать отопление летом - это нонсенс, да и плату за подаваемое тепло никто не отменял.

"Летом отопление? Вы что совсем? Да погода не очень. Но это не повод для включения отопления. Как вы интересно осенью живёте, когда холодно действительно?".

"Не сомневайтесь, за счет использования обогревателя счет за электричество будет внушительным. Об отоплении говорить смешно, конечно. Вероятно, под такую погоду предусмотрена соответствующая одежда и для дома".

"Какое отопление? Рано еще. Носки теплые одевайте и махровые халаты самое то".

Отметим, что коммунальщики в Казани полным ходом готовятся к зимнему сезону. Традиционно отопление начнут подавать уже в сентябре. Казанцам же остается рассчитывать, что погода нормализуется. Правда, если посмотреть прогноз погоды на ближайшие дни, то ничего хорошего он татарстанцам не сулит. В республике продолжит властвовать ненастье и продлятся дожди.