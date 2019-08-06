В жизни пригодится: три полезных навыка, которые можно прокачать со смартфоном в руке

Когда мы говорим «успех», то в первую очередь представляем рабочие достижения: яркие проекты, продажи, сделки. Однако в современном мире все большую ценность приобретают не внешние атрибуты благополучия, а внутренние — то, насколько человек понимает себя, свои ценности, потребности и эмоции. В связи с этим популярными становятся различные техники самосовершенствования, которыми благодаря смартфону с быстрым мобильным интернетом можно эффективно заниматься в свое свободное время.

Какие навыки в наше время важны для успешного человека и как их прокачать самостоятельно? Рассказывают специалисты Билайн Университета, который отвечает за развитие полезных компетенций сотрудников Билайн и разрабатывает для них курсы с учетом последних образовательных тенденций. А в конце материала читателей ждет бонус: список полезных материалов со ссылками по каждому из рассмотренных умений.

СТРОЙТЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ

За умение ставить цели и планировать время и ресурсы для их достижения отвечает стратегическое мышление. Оно помогает упорядочивать процессы, предвидеть возможные последствия и избегать досадных промахов - и высвобождает время и силы на более важные вещи. Люди-стратеги держат все под контролем, видят картину целиком и если даже ошибаются, это не приводит к катастрофическим последствиям, ведь они думают на два шага вперед и готовы к любым неожиданностям.

Четко сформулированная цель и подробный (а главное, выполнимый) план - залог успеха любого проекта, будь то запуск нового продукта или отпуск. Поэтому полезно завести привычку любое дело начинать с составления списка задач и обсуждения его со всеми участниками.

Подсмотреть примеры стратегического мышления и найти полезные приемы можно в самых разных источниках.

Екатерина Подвальная, директор Билайн Университета:

«Согласно теории множественного интеллекта Говарда Гарднера, у всех людей есть семь моделей интеллекта, и у каждого конкретного человека они развиваются по-разному. Поэтому очень важно сочетать все возможные каналы восприятия информации и активности: слушать аудиокниги, смотреть фильмы и лекции, читать книги и статьи. Выбирайте то, что лучше работает именно для вас в отдельно взятом случае, будь то изучение языков или программирование».

ИЩИТЕ НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

К любой задаче можно подходить не только аналитически, но и творчески, ставя себя на место других и отвечая на вопрос «как то или иное действие помогает решить конкретную потребность». Такой метод позволяет быстро находить нестандартные ответы и последовательно справляться с комплексными задачами.

Его суть заключается в том, чтобы на начальных этапах собрать максимальное количество информации, мыслей и предложений, а затем постепенно отсекать лишние варианты, пока не останется только то, что отвечает решению задачи лучше всего - и уже после этого заняться доработкой и реализацией идеи.

В приобретении подобных навыков большую роль играет хорошая теоретическая база, и здесь на помощь приходит онлайн-обучение. С распространением качественного мобильного интернета каждый может посвящать свободное время саморазвитию в комфортном для себя режиме, тренируя важные личностные качества. Билайн постоянно расширяет карту покрытия сетей, увеличивая их емкость, чтобы улучшить стабильность и качество соединения, что поможет загружать или просматривать онлайн без задержек даже объемные видеолекции.

БУДЬТЕ ОТКРЫТЫ КО ВСЕМУ НОВОМУ

Все самое интересное происходит за рамками зоны комфорта. Однако людям свойственно стремиться к привычному и проверенному, хотя именно это в итоге приводит к регрессу. Чтобы этого не произошло, нужно заставлять себя искать и пробовать что-то новое, неважно, бизнес-инструмент это или хобби. Любое разнообразие бодрит мозг и позитивно отражается на общем настрое, а открытость к экспериментам позволяет действовать максимально эффективно в самых нестабильных и сложных условиях.

Чтобы развить у себя этот навык, необходимо хотя бы иногда планировать сделать что-то новое: например, сходить на мероприятие и познакомиться с тремя людьми. Постепенно неожиданности перестанут ассоциироваться с неприятностями и станут отличным поводом приобрести бесценный опыт.

Развить все вышеперечисленные умения самостоятельно и в короткие сроки вполне возможно — нужно лишь подойти к процессу ответственно и четко обозначить свои цели. А благодаря быстрому мобильному интернету даже в отпуске можно свободно читать книги, статьи и лекции и смотреть фильмы и видеокурсы.

Также необходимо не только коллекционировать навыки, но и регулярно использовать их на практике.

- Чтобы знания действительно закрепились в голове, нужно четко понимать, как вы будете их применять и какую пользу они принесут. Осознанный подход к обучению позволит извлечь из него максимум пользы, – советует Екатерина Подвальная.

БОНУС

Популярность онлайн-обучения растет: так, согласно исследованию Research.Mail.ru, 74% россиян доверяют такому методу получения знаний. Не отстает и развитие мобильного интернета, одного из главных помощников в онлайн-обучении. Так, Билайн в Республике Татарстан за последний год значительно увеличил покрытие сети 4G, обеспечив надежный высокоскоростной доступ в интернет. В преддверии дачного сезона оператор связи увеличил покрытие связью 4G более чем в 30 населенных пунктах республики, а также в черте Казани и пригороде - в популярных направлениях для летнего отдыха.

А не потеряться в инфопотоке поможет список, составленный специально для читателей сотрудниками Билайн Университета из материалов в разных форматах, которые удобно открывать на смартфоне и смотреть по пути на работу или во время тренировки.

СТРОЙТЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ

Книга: Джозеф О’Коннор, Иан Макдермотт, «Искусство системного мышления», 16+

Фильм: «Битва у красной скалы», 16+

Курс: «Инициирование и планирование проектов», 16+

Статьи: «Как найти хорошего стратега» и «Займитесь стратегией: как думать о будущем, а не «тушить пожары», 16+

Лекция Билайн Университета, 16+

ИЩИТЕ НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Книга: Роб Фитцпатрик, «Спроси маму. Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут», 16+

Фильм: Design & Thinking («Дизайн и мышление»), 16+

Курс: Design Thinking for Innovation («Дизайн-мышление на службе инноваций»), 16+

Статья: «Дизайн-мышление. Гайд по процессу», 16+

Лекция Билайн Университета, 16+

БУДЬТЕ ОТКРЫТЫ КО ВСЕМУ НОВОМУ

Книга: Нассим Талеб, «Черный лебедь непредсказуемости», 16+

Фильм: «Танцовщица», 16+

Курс: «Экспериментальные работы по оптимизации», 16+

Статья: «Как и зачем развивать творческое мышление у некреативных людей», 16+

Лекция: TED (Technology, Entertainment, Design с англ. Технологии, Развлечения, Дизайн), 16+

Лекция: Design Your Future. Disruption («Создай свое будущее. Деконструкция»), 16+