2019-08-06T15:08:29+03:00
Спорт

Более 20 тысяч зрителей: казанский «Рубин» извинился перед болельщиками за давку и очереди на матче с ЦСКА

Центральный стадион не был готов принять такое количество людей [фото, видео]
Алина НИЗАМОВА
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Зрители продолжали проходить на свои места даже через 30 минут от начала матча.Зрители продолжали проходить на свои места даже через 30 минут от начала матча.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский «Рубин» ярко начал сезон. За три тура набрал семь очков, что в последний раз было в 2010 году, когда нынешний тренер Роман Шаронов еще сам играл и был капитаном.

Также клуб отметился креативом, когда, на презентации команды представил картонную фигуру Алексея Сутормина. Футболист пробыл в «Рубине» всего 10 дней, сыграл одну товарищескую встречу, после чего был выкуплен «Зенитом».

Фигура Алексея Сутормина. Фото: Алина НИЗАМОВА

Фигура Алексея Сутормина.Фото: Алина НИЗАМОВА

4 августа казанцы в матче 4 туре дома приняли московский ЦСКА, и уступили ему со счетом 0:1.

- Четыре тура и вы собрали полный стадион, - заявил Роман Шаронов в раздевалке после матча.

Роман Шаронов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Роман Шаронов.Фото: Алина НИЗАМОВА

И в правду, «Рубину» удалось собрать на второй домашней игре сезона 20 791 зрителей. Игра прошла на Центральном стадионе, вмещающем 25 400 человек. Напоминаем, что «Казань Арена» сейчас готовится к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, поэтому футбол вынужденно вернули на старый стадион.

Матч с ЦСКА побил показатели посещаемости, установленные еще в 2014 году и стал самым массовым за последние годы для стадиона. И, как оказалось, площадка не была к этому готова. Всего было предусмотрено два входа на территорию стадиона, так называемый внешний периметр. Из-за этого стали образовываться большие очереди.

По словам зрителей, некоторые приезжали за час до начала игры, а в очереди стояли по 40-50 минут. Из-за сужения людского потока ближе к металлоискателями, создавалась давка. В итоге зрители продолжали проходить на свои места даже через 30 минут после начала матча.

Очереди на матче «Рубин» - ЦСКА.Алина НИЗАМОВА

Такая ситуация, естественно, вызвала у людей возмущения.

– Стоит разъяснить, что внешний периметр стадиона необходим по требованиям МВД. Учитывая современные нормы безопасности и пропускную способность Центрального стадиона, клуб через свои медиаресурсы призывал зрителей прибыть на стадион заблаговременно. Со своей стороны ФК «Рубин» приносит извинения болельщикам за возникшую ситуацию и обязательно учтет негативный опыт организации матча. Ведется работа с МВД и администрацией стадиона по увеличению пунктов досмотра, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь, - официально извинился перед зрителями казанский клуб.

К слову, после досмотра на внешнем периметре пришедшим посмотреть на матч сразу приходилось вставали в новую очередь – где считывались билеты на сами трибуны.

– Клуб сделал все возможное, чтобы избежать больших очередей на внутреннем периметре на матче «Рубин» - ЦСКА. В том числе была обеспечена работа дополнительных ручных сканеров, благодаря чему ситуация оставалась стабильной даже в пиковые моменты нагрузки, - также отметили в «Рубине». - Также на матче «Рубин» - ЦСКА была обеспечена максимальная загрузка точками питания в местах, где была техническая возможность.

Казанцы уступили ЦСКА со счетом 0:1. Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанцы уступили ЦСКА со счетом 0:1.Фото: Алина НИЗАМОВА

В соцсетях болельщики по-разному отреагировали на эти заявления. В комментариях некоторые отметили, что «главное чтобы на поле было движение вперед», и были рады, что клуб «признал ошибку». Были и те, кому «отбили желание посещать матчи вообще».

Отметим, что в следующей домашней игре - 18 августа, «Рубин» будет противостоять тульскому «Арсеналу».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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