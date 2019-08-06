«Надеюсь шоу не расстроило»: в Йошкар-Оле женщина возмутилась тем, что прохожие не помогли достать ей упавшую в воду шапочку ее сына

В Йошкар-Оле местные жители в соцсетях обсуждают пост одной из местных жительниц. Она возмутилась тем, что ей никто не помог во время прогулки на мосту плотины с маленьким сыном. С малыша слетела легкая шапочка и упала в воду. В этот момент рядом стояли несколько мужчин, но женщине самой пришлось лезть к воде.

Фото: соцсети

- Ни один не предложил помощь, ни один. В итоге я съехала поскользнувшись. Спасибо вам зрители. Надеюсь шоу не расстроило, - возмущается женщина.

Фото: соцсети

Вот только она не упоминает или просто не знает, что шапочка упала в месте имеющим печальную славу. Там уже погибли несколько жителей Йошкар-Олы. Часть из них была откровенна пьяна, а часть - не умела плавать. В целом опасно там купаться.

Так, что горожане в своих комментариях, которых набралось уже почти около 1 000, не скупились на осуждения возмущенной матери:

«Типичная ЯЖМАТЬ которой все почему-то должны»

«Что сейчас бы прыгать с плотины, в холодную и бурлящую воду, ради шапочки из Ашана за 15 б.. рублей»

«Прости мать что за шапку не стал умирать»

И только один из комментаторов под гневным сообщением женщины поинтересовался: «Шапочку хоть спасли? Хотите, я куплю еще одну, чтобы Вы в следующий раз так отчаянно больше не рисковали жизнью ради шапочки?».