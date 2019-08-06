"Пора ковчег строить": из-за сильных дождей Ульяновская область ушла под воду

Погода нынешним летом не балует россиян теплой погодой. Дожди в некоторых регионах страны не прекращаются неделями. Вот и в Ульяновской области уже давненько держится ненастная погода.

Однако то, что произошло в понедельник, 5 августа, иначе как стихийным бедствием не назовешь. Ливни не прекращались ни на секунду. Как итог, многие города и села в регионе уходили под воду.

Особенно досталось Димитровграду. Уровень воды был настолько высок, что машины скрывались под ней почти полностью. Порой видны оставались только крыши автомобилей. Люди старались не выходить из дома лишний раз, а если выходили, то передвигались практически вплавь. По словам местных жителей, некоторые даже доставали надувные лодки.

Фото: соцсети.

Меж тем, ливневки просто не справлялись с потоком воды. Как итог, подтопило несколько домов. Вода зашла и в центр реабилитации инвалидов. При этом некоторые жители региона находили в разгуле стихии и простор для творчества. Кто-то дорисовывал на фотографиях затопленных городов акул и дельфинов, а кто-то пытался устроить заплыв в лужах.

Фото: соцсети.

"Отличная погода! А что, теперь на море ехать не надо! Нырять можно прямо из окна", - написал один из жителей Ульяновской области.

"Пора ковчег строить. Такими темпами дня за три полностью утонем", - предположила жительница Димитровграда.

В связи с многочисленными нештатными ситуациями губернатор области Сергей Морозов отменил рабочую поездку в другой регион и провел оперативное совещание с профильными министрами, представителями администрации муниципальных образований.

- За 12 часов в регионе выпала полуторамесячная норма осадков. На устранение последствий непогоды в региональном центре и в муниципальных образованиях сейчас мобилизованы все ресурсы и вся спецтехника для ремонтно-восстановительных работ, работают десятки бригад. Сегодня лично проеду - посмотрю наиболее проблемные точки. Прошу не прекращать работу штабов в районах: каждые два часа я жду доклад от муниципальных образований о возникающих внештатных ситуациях, чтобы специалисты могли оперативно выехать и устранить последствия,- отметил Сергей Морозов.

Фото: соцсети.

По информации ульяновского Гидрометцентра, в ближайшие дни в области будут продолжаться незначительные дожди, но в целом погода остается неустойчивой. Глава региона дал поручение мобилизовать все ресурсы и всю спецтехнику для ремонтно-восстановительных работ. В Ульяновской области создано порядка 40 оперативных групп по устранению последствий непогоды, работает 111 единиц техники.

Как доложил министр энергетики, ЖКК и городской среды региона Александр Черепан, в связи с порывистым ветром из-за обрыва проводов и аварийного срабатывания защитных устройств за прошедшие сутки было зафиксировано 27 отключений электроэнергии в 14 муниципальных образованиях. Из них 24 инцидента были устранены в оперативном порядке.

На утро 6 августа ремонтно-восстановительные работы продолжались в селе Криуши в Новоульяновске, где была повреждена опора ЛЭП, в трех селах Николаевского района и в рабочем поселке Новая Малыкла.

Фото: соцсети.

Кроме того, на особом контроле сейчас находится вопрос протечек кровель многоквартирных домов. Самое большое количество заявок по протечкам в Ульяновске (40 случаев) и Димитровграде (29 случаев).

В первую очередь управляющими компаниями ведутся ремонтно-восстановительные работы в домах, где проникшей внутрь водой повреждены электрощитовые в подъездах из-за чего в целях безопасности жителей отключена электроэнергия. Органам жилищного надзора поручено взять на особый контроль вопрос возмещения жителям ущерба от протечек крыш.

Есть случаи подтопления 26 дворовых территорий в Ульяновске, 16 частных домов и 12 домов в районе ДААЗа. Сейчас завершаются работы по очистке ливневой канализации. Как рассказал глава Ульяновска Сергей Панчин, для устранения последствий сильных дождей было сформировано 12 бригад по очистки ливневых канализаций. Работает 38 единиц техники. Было сформировано 4 бригады по обрезке и сносу аварийных деревьев. Всего за сутки в Ульяновске повалило 52 дерева.

Фото: соцсети.

По словам заместителя губернатора региона Сергея Люлькова, обстановка в области остается стабильной и контролируемой.

- Совместно с сотрудниками МЧС мы постоянно мониторили ситуацию, связанную с большим количеством осадков. За прошедшие сутки на единый номер «112» от жителей региона поступило 3014 вызовов, 29 из них были направлены спасателям, остальные зарегистрированы по линии ЖКХ. Проливной дождь не стал причиной чрезвычайной ситуации в области. Все службы отработали слаженно и оперативно. В некоторых районах области – Николаевском районе и Новоульяновске, было отключение холодной воды, сейчас ведутся работы по восстановлению водоснабжения, - сообщил Сергей Люльков.

Сказался разгул стихии и на дорожном движении. Так, по словам министра промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина, пришлось закрывать проезд по ряду участков.

Фото: соцсети.

- С наступлением неблагоприятных погодных условий мы организовали взаимодействие со структурами МЧС, другими службами для того, чтобы оперативно реагировать в случае возникновения внештатных ситуаций. Мы учли опыт 2017 года, взяли на контроль наиболее проблемные участки транспортной и дорожной инфраструктуры. По Ульяновску движение местами было ограничено, но не прекращалось. По Димитровграду на контроле пять улиц, автобусное сообщение по этим участкам было прекращено, установлена передвижная насосная станция. Сегодня по состоянию на 6 утра уровень воды снизился, движение возобновили. Техника продолжает работать, - сообщил Вавилин.

Отметим, что, по данным пользователей соцсетей, из-за непогоды некоторые работодатели разрешили сотрудникам не приезжать в офисы, а брать работу на дом.

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