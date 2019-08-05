"Оставьте детей дома или заткните их": Девушка из Татарстана требует запретить родителям брать детей в кинотеатры

Походы в кинотеатр всегда были и остаются одним из самых частых вариантов времяпрепровождения у россиян. Впрочем, не все оказываются в восторге от посещения подобных заведений. Так, одной из жительниц Набережных Челнов не понравилось, что на сеансе присутствуют дети.

- Решила сходить в кино, ходила на короля льва... Так вот, мамaши бестолковые, вы вообще своих детишек не контрoлируете? Зачем тащить в кино детей, которые грoмко разговаривают весь фильм, им скучно, не интeресно, одна девочка вообще бегала по ступeнькам зала вверх и вниз, потому что ей этот фильм нaфиг не упёрся. В темноте во время сеанса бeгала, как не навернулась не знаю. Ну хотите пoсмотреть сами, ну скачайте дома, оставьте дeтей. Ну или заткните их. А не умеете воcпитывать - сидите дома! Прямо вот бомбит даже не стoлько от неадекватных детей, сколько от их тупoрылых родителей, - написала девушка в соцсетях.

Отметим, что требование жительницы татарстанского автограда запретить детям посещать сеансы в кинотеатрах поддержали многие татарстанцы.

- Вообще бесят такие яжемамки. Нуууу пусть поговорит, это же ребеееееенок.

- А потом у меня спрашивают, почему я терпеть ненавижу детей. Да именно поэтому. Потому что у них странные родители.

- Раньше, когда приходили в кинотеатр, возле входа всегда сидела тетя монстр. И если кто во время сеанса начинал беситься, эта тетя подходила и говорила, что выгонит этого человека из зала. И ведь помогала. Раньше были правила поведения, как вести себя в зале, а как это все отменили, так бардак начался.

Были и те, кто не поддержал автора поста. По их мнению, если девушке не нравится соседство с людьми, то именно ей и стоит сидеть дома.

- А вы зачем идете на фильм если вас бесят люди рядом? Дети будут всегда на таких фильмах. Они как бы не для взрослых. Ходите на 50 оттенков.

Отметим, что в ходе обсуждения пользователи интернета сошлись во мнении, что в первую очередь их раздражают люди, которые громко едят в кинотеатрах. В числе предложений было даже запретить попкорны в кинотеатрах.