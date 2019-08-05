Мечеть "Ярдэм" приглашает на Гает-намаз с сурдопереводом

11 августа весь мусульманский мир отметит великий праздник – Курбан-байрам. В соответствии с решением Советом казыев ДУМ РТ, время Гает-намаза для Казани 11 августа определено на 4.30 часов. Праздничный вагаз в столичных мечетях начнут читать в 4.00 часа. В других городах и селах Татарстана время будет определено в соответствии с восходом солнца.

Мечеть "Ярдэм" приглашает всех верующих принять участие в празднике. В мечети «Ярдэм» мероприятия по случаю Курбан-байрам начнутся в 3:15 утра – со чтения Священного Корана, потом совершается дуа. В 4:00 – праздничный вагаз, в 4:30 – Гает-намаз.

Уникальность праздничного вагаза, который будет прочитан в мечети «Ярдэм» города Казань в том, что он будет проводиться с сурдопереводом (жестовым языком для глухонемых). Для глухонемых и слабослышащих традиционно в каждую пятницу пятничный вагаз сопровождается с сурдопереводом. Имея такую возможность, они не только посещают нашу мечеть, но и в полной мере понимают о чем говорит имам. В мечети «Ярдэм» в праздничном намазе также примут участие незрячие и колясочники.

После совершения праздничного намаза прихожане мечети направляются в поселок Левченко для совершения жертвоприношений. Здесь помимо выбора жертвенного животного, предлагаются резка, обработка мяса, разделение его на необходимые доли и т.д.

Традиционно близ центра фонда "Ярдэм" и одноимённой мечети будут установлены столы, за которыми любой человек сможет угоститься шурпой, приготовленной из мяса-курбан. В дни Курбан-Байрам верующие, по традиции, должны помогать нуждающимся, проявлять любовь и милосердие к ближним. И возможность разделить радость одного из главных праздников мусульман, который отмечается три дня, есть у любого человека, независимо от его национальности и вероисповедания.