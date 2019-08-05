2019-08-05T14:55:39+03:00
Общество

"Моя надежда и моя опора": больная раком мать-одиночка из Татарстана отметила день рождения своего сына

Именно Амира Айгуль Фазыйлова часто называет главной причиной того, что она до сих пор жива
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/aafazylovaФото: instagram.com/aafazylova
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В понедельник, 5 августа, больная-раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова празднует очередной день рождения своего сына. Амиру исполнилось 7 лет.

- Мой родной сынок, ты моя надежда и моя опора! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе, мой дорогой сыночек, пройти свой жизненный путь легко и просто. Пусть на нем тебе встречаются только добрые и отзывчивые люди. Будь честным, справедливым и умным. Пусть все, что задумано, получится, о чем мечтается – исполнится. Будь вежливым и благодарным, люби и цени все, что имеешь. Мне очень хочется, мой милый сынок, чтобы тебя окружали только преданные и верные друзья. Будь здоров и счастлив! – написала на своей соцстранице Айгуль.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

Мальчика принялись поздравлять и подписчики Айгуль. В частности, ему пожелали встретить еще ни один свой день рождения рядом с мамой и хорошо учиться. Учеба сейчас очень важна для Амира, потому что в сентябре он пойдет в первый класс. Сейчас Айгуль делает все возможное, чтобы обеспечить сына всем необходимым: формой, канцелярией и книгами.

Однако денег у нее на все нужное не хватает. Пенсия позволила приобрести лишь рубашку, брюки и обувь. Теперь матери-одиночке приходится просить о помощи незнакомых людей. Ведь Амира она воспитывает одна.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

Отец мальчика пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременна. Уже после рождения сына Айгуль узнала о своем страшном диагнозе – рак груди. Сейчас же метастазы появились и в головном мозге женщины.

В апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли Фазыйловой метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно. Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Врачи лишь разводят руками - шансов выздороветь у женщины нет. А директор городского хосписа Владимир Вавилов и вовсе отмечает, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он даже посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для сына. И это при том, что в случае смерти матери опеку над мальчиком разрешили взять 67-летней тете Айгуль – Рахиле Зайнуллиной.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

Несмотря на это, Айгуль продолжает посвящать все свободное время сыну. Она даже свозила его в Адлер на майские каникулы. Эта поездка не обошлась без последствий для ее организма. После отдыха на ее ноге образовалась шишка. Причина того – уколы, которые ей приходилось делать себе самостоятельно.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

Амир – самая главная из причин, которые заставляют Айгуль улыбаться, бороться и называть себя по-настоящему счастливой женщиной.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

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ИСТОЧНИК KP.RU

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